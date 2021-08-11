الغضبان: استمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر ..صور

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع شارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد ، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي.

وأوضح " محافظ بورسعيد " أن الأعمال تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر ، لافتا أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء ، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت .

وفى سياق متصل أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، عن استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى من أمام معسكر الأمن المركزى بحى الضواحى ، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع ، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، و فى إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس .

وأوضح "محافظ بورسعيد " أن شارع عبد الرحمن شكرى شهد أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة ، وتماشيا مع أعمال التطوير التى تشهدها المناطق السكنية بمحيط الشارع ، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى منظومة الطرق ، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى ، وفى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية فى كافة الخدمات .

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