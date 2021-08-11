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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد المحاصيل يتابع حقول إنتاج الذرة الشامية في الدقهلية

صدى البلد

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه كل من د. تامر عبد الفتاح وكيل المعهد -الإنتاج ود.حاتم الحمادي رئيس قسم بحوث الذرة الشامية ود. محمد الغنيمى مدير المحطة الإقليمية ود. ايمن عبد العال رئيس بحوث بقسم الذرة الشامية بالمرور  على إنتاج الهجين الفردى الابيض جيزة ١٠ وانتاج الهجين الفردى الأصفر جيزة ١٦٨ فى محافظة الدقهلية مركز بنى عبيد .

 

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية فى الاهتمام بمنظومة إنتاج تقاوى الذرة الشامية.


وتم عقد لقاءات مع عدد من المزارعين والتأكد من حالة النباتات وعمليات التطويش التى تتم بحالة جيدة.


وأكد الدكتور علي خليل أهمية عملية التطويش لانتاج تقاوى ذرة عالية الإنتاج.

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