فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة جديدة للفنان نيللى كريم بفستان الزفاف ، حيث أنه من المقرر أن يتم عقد قرانها اليوم

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام استعدادات الفنانة نيللي كريم لحفل زفافها علي رجل الأعمال هشام عاشور .

وظهرت نيللي كريم في الفيديو وهي تضع الميكاج بلمسات خبير التجميل عبد الله الرفاعي وسط عدد من اصدقائها .



وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز .



وكان من المفترض أن تقام الحنة اليوم، الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

عمل فنى جديد :

ومن المقرر ان يتعاون الثنائي أحمد داود ونيللي كريم، في مسلسل سيُعرض على منصة شاهد قريبًا، ويعتبر ذلك هو تعاونهما الثاني بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل سجن النسا للمخرجة كاملة أبو ذكري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول العمل.

ونشر داوود على حسابه الرسمي بأنستجرام، ستوريز لبوكيه ورد مُرسل له من قِبل شركة إنتاج المسلسل وهي Partner Pro لتهنئ أحمد داود على المسلسل وتتمنى إنجاز مسلسل قوي يعجب الجمهور، وفي ستوري أخرى كشفت عن بوكيه آخر من ستوديوهات mbc، والذي كشف عن تهنئة الستوديو لـداود بعد أول يوم تصوير من المسلسل، مع تمنياتهم بنجاح المسلسل.

وكان تقدم الفنان أحمد داوود، بالدعاء للمخرج الراحل محمد خان، في ذكرى رحيله، وشارك صورة تجمعه به من عرض آخر فيلم له "قبل زحمة الصيف"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.