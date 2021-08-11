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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لمستخدمي واتساب احذروا هذه الرسائل.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy Z Fold3 5G

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل إطلاقه رسمياً.. تعرف على تفاصيل مواصفات HONOR V7 Pro اللوحي كامل

تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق أحدث أجهزتها اللوحية تحت اسم HONOR V7 Pro، ومن المتوقع أن ينطلق تابلت HONOR V7 Pro، بشكل رسمي إلى جنب سلسلة الهواتف الذكية القادمة Magic3، يوم الخميس 12 أغسطس.

 

تحذير لمستخدمي واتساب وGmail.. لا تفتحوا هذه الرسائل

 

حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي واتساب WhatsApp، ومستخدمي خدمات البريد الإلكتروني مثل Gmail و Outlook، بشأن عمليات الاحتيال المتزايدة مؤخرا والتي تمثل تهديدا سيئا لمالكي الهواتف الذكية وفي بعض الأحيان قد يكون مكلفا للغاية.

 

بالخطوات.. أسرع طريقة لـ تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5

حازت لعبة جراند ثفت اوتو 5، على اهتمام الملايين من اللاعبين حول العالم، حيث تعد من أكثر ألعاب الفيديو  استخداما في الآونة الأخيرة، ومع  ازدياد لاعبيها يقوم المستخدمين بالبحث عن طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 بشكل سلس وسريع.

 

أفضل طريقة لـ تحميل آخر إصدار من بلاي ستور الأصلي من جوجل

 

أدخلت شركة جوجل Google الأمريكية، تغييرا بسيطا على متجر تطبيقاتها جوجل بلاي Play، والذي يمنع مطوري تطبيقات أندرويد من استخدام صيغة APK بعد مرور عشر سنوات على استخدامها.

 

رسميا.. سامسونج تعلن عن سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية.. سعر ومواصفات

 

كشفت  شركة سامسونج Samsung، عن أحدث أجهزتها القابلة للارتداء من الساعات الذكية تحت عنوان Galaxy Watch4 Classic، والتي تتميز بعدد من المميزات الصحية والرياضية الجديدة.

 

سامسونج تعلن رسميا عن أرخص هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold3 5G

 

أماطت شركة سامسونج Samsung، اللثام عبر حدث Galaxy Unpacked السنوي، عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي، ويعد Galaxy Z Fold3 5G، هو أول هاتف قابل للطي من لعام 2021، والذي ينضم لإصدارات عملاقة التقنية الكورية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة ذات الشاشة المطوية.

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