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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف سبب إصابة مريض السمنة بالإمساك

السمنة
السمنة

أكد الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة تقليل الزيوت في الطعام قدر الإمكان، لأن الزيت يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وهو ما يؤثر على زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن ألياف السيليم يؤدي إلى خروج الزيوت إلى الفضلات بدون أي امتصاص.

 

وقال "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة مُعرض للإصابة بالكوليسترول، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وارتفاع الضغط، موضحًا أن ألياف السيليم تؤدي إلى ضبط مستوى السكر، خاصة لمن لديه استعداد للإصابة بالسكر، وهذا يرجع إلى أن الألياف تعمل على خروج النشويات بدون امتصاص خارج الجسم.

 

وأضاف أن الألياف تؤدي إلى تنظيم حركة المعدة، وتقلل من حدوث الإمساك، مشيرًا إلى أن مريض السمنة يُعاني في الغالب من الإمساك بسبب عدم تناوله الخضروات التي تحتوي على الألياف، لافتًا إلى أن جميع الخضروات والفاكهة تحتوي على ألياف، ومنها التفاح، والخرشوف، معقبَا: "أي حاجة لونها أخضر تحتوي على ألياف".

استشاري يكشف سبب سحب أدوية التخسيس من السوق

 

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن ارتفاع الشهية أكبر سبب لزيادة مرض السمنة، وهذا يرجع إلى أن الهرمون المسؤول عن الشبع لا يصل إلى المخ، لكي يعطي إشارة بالشبع، مشيرًا إلى أن مريض السمنة يخشى اتباع أي نظام غذائي خوفًا من الحرمان.

 

وتابع "غزالي"، أن مريض السمنة في البداية يكون متحمس للغاية لتطبيق أي نظام غذائي، ولكن سرعان ما يقل هذا الحماس، ويعود لتناول الأطعمة مثلما كان يفعل، وبالتالي يزيد الوزن مرة أخرى.

 

ولفت إلى أن أغلب أدوية التخسيس تم سحبها من السوق، لأنها كانت تؤدي إلى الإصابة بالعصبية، وقلة النوم، والكثير من الأعراض الجانبية.

التغذية العلاجية السعرات الحرارية حياتك صحتك مريض السمنة السمنة

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