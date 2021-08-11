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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تفاصيل" يعرض مأساة أم.. حرمها زوجها من رؤية أطفالها وأبلغهم بوفاتها

نهال طايل
نهال طايل

عرضت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا عن معاناة سيدة تدعى "عبير" حرمها زوجها من رؤية أطفالها وأبلغهم بأنها توفيت، في منطقة حلوان.


وروت الأم عبير، تفاصيل الواقعة، قائلة: "متزوجة منذ سبع سنوات، وغضبانة منذ عامين، وزوجي واخد مني طفلي منذ عام 2019، وليس لدي محامي ومعي كل الأوراق".


وأضافت  الأم عبير، أنه قبل العيد ذهب زوجي لشراء أحذية للأطفال، وذهب بهم لبورسعيد، نزلت غضبانة بسبب هدوم العيد، متابعة أنها ذهبت للمحكمة لأخذ حقي منه.


وأكملت  الأم عبير،: "بقالي سنتين معرفش عنهم حاجة، وماعرفش عايشين ولا ميتين، وقبل كل مرة أولد فيها زوجي ينهرني بهدف الهروب من مصاريف الولادة.


وكشفت  الأم عبير، عن أنه تزوج عليها منذ شهور قليلة وأنجب طفلا، وحاول ضرب والدها بالتوك توك بهدف إخضاعها.
 

 


 

نهال طايل برنامج تفاصيل معاناة سيدة رؤية أطفالها منطقة حلوان

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