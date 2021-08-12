عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقًا للقانون.. اختلاط الأنساب بعمليات زرع ونقل الأعضاء يعرضك لعقوبات رادعة

زراعة الأعضاء
زراعة الأعضاء

جاء القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، بعقوبات رادعة لزرع ونقل الأعضاء البشرية بطرق مخالفة لأحكام القانون.

txt

خلوا بالكم.. تعليم النواب توجه رسالة عاجلة للطلاب بسبب المعاهد الوهمية

txt

محتجون يحتجزون صهاريج المحروقات في لبنان والجيش يتدخل.. فيديو

حيث نص  القانون على  أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

كما أنه مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحال مخالفة المواد السابقة تكون العقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد السابق ذكرها من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
 

مصر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية نقل الأعضاء البشرية القانون زرع الأعضاء

ترشيحاتنا

تقرير للأمم المتحدة يحذر من كارثة مناخية على شعوب دول المتوسط

تحاول من جديد.. آبل تتفاوض مع شركات كورية لصنع سياراتها ذاتية القيادة

أدعية يوم عاشوراء.. رددها في هذه الأيام المباركة

حكيم زياش يحفر اسمه بحروف من ذهب مع تشيلسي فى تاريخ السوبر الأوروبي

نجل المهندس حسب الله الكفراوي: نشكر الرئيس السيسي على إطلاق اسم أبي على محور جديد

سمير عثمان: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الإسماعيلي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغادر الملعب قبل لحظات من انطلاق مباراة الإسماعيلي

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

ميدو يعلق على جُمل المعلق أيمن الكاشف فى مباراة الأهلي .. شاهد

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

قراءة هذه السورة للميت تمنع من العذاب وتنير القبر

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ