لبنان يتمزق.. رفع الدعم عن المحروقات يضع الشعب في مأزق| خاص

يعيش لبنان أياما ثقالا و فترة حرجة أتت على الأخضر واليابس، وبات البلد العربي الذي يعتبره الجميع قبلة الشرق وروحه التي لا تكف عن المرح مهلهلا، مشرذما يسير بخطى سريعة نحو الانهيار والضياع.

أزمات اقتصادية واجتماعية، وتصارع القوى السياسية وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن، عصفت بالبلد الذي لم يمهله القدر ولو بضع سنوات لالتقاط أنفاسه وتجاوز المحن التي تضرب به من كل الاتجاهات وجعلت أهله يضيقون ذرعا ويكفرون بكل شيء.

وعلى مدار السنوات الماضية، فشلت القوى السياسية في حل أزمات البلد المعتل والخروج به من النفق المظلم بعد محاولات عدة ونداءات دولية لا تتوقف يراها كثير من المتابعين للشأن اللبناني، أنها لا تسمن ولا تغني من جوع إلا في حال وجود إرادة قوية وتوافق لإنقاذ ما تبقى من البلد.

رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي

والآن لبنان في أزمة جديدة، أعلن مصرف لبنان المركزي عن رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار المحروقات التي سيتم استيرادها إلى البلاد ابتداء من يوم الخميس.

وقال المصرف في بيان له إنه "اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق".

وجاء هذا القرار في وقت تعيش فيه لبنان أزمة في شح الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات الاستيراد.

أمرا متوقعا

وفي هذا الصدد يقول عبد الله نعيمة، المحلل السياسي اللبناني، أنه كان متوقع أن يتم رفع الدعم عن المحروقات بعدما تعود الناس على ارتفاع الأسعار، فأصبح رفع الدعم حتمي وأفضل للناس من السوق السوداء.

وتابع نعيمة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشكلة رفع الدعم عن المحروقات ستخلق المشاكل بين جماعات المافيا التابعين للسياسين ، وتولد مشاكل بالنسبة الحصص والمستوردين، وكل زعيم يريد من خلال تجارة حصة الطائفة.

مظاهرات جديدة في لبنان

ولفت أن "المشكلة لن تنتهي هنا كل شيء في البلد يتغير، ارتفاع الأسعار على كل السلع والمرافق الحياتية والانكماش السياسي الموجود يزيد الأمور للأسوأ، والمظاهرات ستعود إلى الشارع نتيجة المقاطعة السياسية التي ستولد علنية والأوضاع ذاهبة نحو الأسواء وكل اللوم سيكون على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي".

قرار المجتمع الدولي

وأضاف أن "المجتمع الدولي اتخذ قراره بالذهاب إلى الانتخابات بحكومة حسان دياب، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيعتذر عن تشكيل الحكومة بعدما وصل لطريق مسدود نتيجة الوضع الإقليمي".

وأوضح أن "المجتمع الدولي شبه متفق على قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون مرشح لرئاسة الجمهورية، وأن الأيام القادمة ستشهد دعم دولي للجيش وخاصة هو الذي يمسك الأمن في لبنان".

قائد الجيش لرئاسة البلاد

ولفت إلى أن جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، في زياراته الخارجية قد استقبل بحفاوة خلال زيارته إلى كل من أمريكا وفرنسا والسعودية وآخرها زيارة جمهورية مصر العربية ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أعلن دعم إلى جوزيف عون والجيش والشعب اللبناني".

مصر ودعم الشعب اللبناني

وأختتم: "علنا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تتخلى يوما عن لبنان والشعب اللبناني"، وأكد أن مصر اليوم قوة عظمى مثل فرنسا وبريطانيا، وهي الحاضر والمستقبل والحاضنة للدول الشقيقة وبوابة الدول العربية.