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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقوى من نداء الواجب

هبوط طيار مدني بطائرته أمام مطعم شهير لتناول الأيس كريم

الايس كريم
الايس كريم

يبدو أن رغبة الطيار في تناول الأيس كريم كانت أقوى من نداء الواجب، مما دفعه للهبوط في موقف سيارات أحد المطاعم لشراء كعكة الأيس كريم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، شاهد سكان مدينة ساسكاتشوان الكندية، هبوط طائرة هليكوبتر حمراء وسط احد مواقف السيارات بالقرب من مطعم شهير الوحيد في المدينة الذي يقدم كعكة من الايس كريم.

تسبب الهبوط في عاصفة كبيرة من الغبار والتناثر الاشياء والحطام، مما جعل المارة يعتقدون أنه هبوط طارئ لحالة طبية او لجريمة ما نظرا للون الطائرة المتماشي مع ألوان الطوارئ للسيارات.

ولكن لسوء حظ الطيار، فكان الشرطي المختص بتمشيط المنطقة متواجد بالقرب من المكان، وفور خروج الطيار من المطعم، أدرك الضابط أنها لم تكن مهمة هبوط طارئة، بل كان الغرض مختلف تماما.

وقال عمدة البلدة، ميور الجيليكو، ل "سي بي سي نيوز" "اعتقد الشرطي في بداية الأمر أنها حالة طارئة، ولكن بعد فترة إكتش أنه أحدهم فقط كان جائعا".

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الطيار البالغ من العمر 34 عاما فور خروجه من المطعم، واقتادوه الى التحقيقات، والتي اتهمته بوقوف غير قانوني لمركبة.

ومن المقرر أن يمثل الطيار أمام المحكمة الشهر القادم للنطق بالحكم والذي سيكون مخففا تمام مماثلا لركن سيارة في غير مكانها المخصص، نظرا لعدم إلحاق أضرار جسيمة، وإمتلاكة رخصة قيادة من الدرجة الأولى. 

الايس كريم الطيار سيارات اخبار منوعات كندا

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