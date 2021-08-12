طاهر محمد يتصدر تويتر.. ومغردون: فرصك كانت كفيلة تنهي المباراة لصالحنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهل#طاهر_محمد_طاهر بعد مستواه في مباراة امس أمام الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الناس كلها بتهاجم طاهر على الفرص الضائعة

أجايي لعب "64" دقيقة أمام الإسماعيلي لم يُسدد على الثلاث خشبات أي تسديدة .. تسديدته الوحيدة كانت خارج المرمى

طاهر محمد طاهر لعب "28" دقيقة و هو أكثر من له تسديدات "3" بالتساوي مع أفشة وصلاح محسن.. وهو أكثر من له تسديدات بين الخشبات "2" و '‏‎فرص طاهر محمد طاهر كانت كفيله تنهى المباراة لصالحنا .لو كان اتوفق في أي واحدة منهم ".



وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتا



وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي التعادل فى الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 65 محتلا المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة 34 فى المركز الثاني عشر .







1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 65 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

12- الاسماعيلي 34 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.

