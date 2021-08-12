كلهم مصطفي أبو حجر..قصة سيارة بيجو ظهرت مع ليلي علوي فى فيلم حب البنات|صور

" طول عمره بيكرهني .. انا فاكر شكله وهو بيبصلي يوم ما إتولدت كان مكشر ومتضايق .. قال ايه كان عايز بنت " عمل سينمائي أحدث ضجة كبيرة في سينما بدايات الألفية الثانية، لاعتماده على البطولة الجماعية لمجموعة من اهم نجوم الشباب في هذه الفترة، وملامسته لقضايا هامة تخص جيل الشباب على مر العصور، إنه الفيلم الشبابي الأشهر " حب البنات "، والذي يعد بداية الانطلاق المشوار الفني لكثير من نجومه.

فيلم حب البنات

مهيب النشوقاتي طبيب نفسي شاب، قام باستئجار شقة جديدة لتكون محل عمله وإقامته في نفس الوقت، وقد قام بتجسيد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، يسكن جواره في شقته الجديدة هذه ثلاثة فتيات أصبحن حكاياتهن هي القصة الرئيسية التي دارت عليها أحداث فيلم " حب البنات "، ثلاثة بنات أخوات غير أشقاء من أب واحد وثلاثة أمهات مختلفات، ومن هنا تربت لدى كل واحدة منهن عقدة نفسية ناحية الراجل وخيانتهم لحبهن، وكان يحاول دائمًا تولي علك تلك العقدة الدكتور مهيب جارهن الجديد.

فيلم حب البنات

كانت تكبرهن ندى والتي قامت بأداء دورها الفنانة ليلى علوي، حيث تولت مسؤولية تجميع أختيها حتى يعيشن معًا في بيت واحد، وهي كانت وصية أبيها قبل وفاته بل كانت أيضًا الشرط الوحيد لتستطيع كلًا منهن الحصول على ميراثها، وكانت قد رافقت ندى محاولة الجمع بين أختيها سيارة أنيقة من أشهر سيارات فترة بدايات الألفية الثانية وهي PEUGEOT 406.

فيلم حب البنات

كانت قد أنتجت السيارة PEUGEOT 406 الأشهر لجيل شباب الألفية الثانية أسد صناعة السيارات الفرنسية العريقة بيجو PEUGEOT، التي تأسست في العام 1810 على يد عائلة بيجو، ولكنها كانت تتخصص في بداياتها في صناعة البن وظل ذلك لأعوام طويلة إلى أن تحول الامر لصناعة السيارات الفاخرة.

PEUGEOT 406

وظهرت السيارة PEUGEOT بيجو، خلال احداث فيلم حب البنات من الطراز 406 الذي ينتمي لفئة السيارات العائلية التي صنفت بأنها أكثر السيارات أمانًا في السفر لمسافات طويلة، وذلك يرجع لارتفاعها الملحوظ عن سطح الأرض والذي بدوره يقلل من نسبة الاحتكاك بالمرتفعات مهما زادت أوزان السيارة.

PEUGEOT 406

وكانت قد أصدرت الشركة الفرنسية الطراز PEUGEOT 406، بداية من العام 1995 وحتى إصدار آخر نسخة منه في العام 2004، وقد استمدت جميع موديلات هذه السيارة قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1997 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 137 حصانا، متصل بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.

فيلم حب البنات

جدير بالذكر أن فيلم حب البنات بطولة كلًا من " أشرف عبد الباقي، ليلى علوي، حنان ترك، سيد رجب، أحمد عز، هنا شيحة، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد برادة، خالد أبو النجا، سوسن بدر، يوسف عيد، دعاء طعيمة، أحمد الحلواني، ماهر سليم " ومن تأليف نهاد عبد العزيز محمود، وسيناريو وحوار تامر حبيب، و إخراج خالد الحجر، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 14 يناير من العام 2004.