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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة سيارة مرسيدس ظهرت مع نور الشريف فى الحقونا.. صور

قصة سيارة مرسيدس
قصة سيارة مرسيدس التى ظهرت مع نور الشريف فى الحقونا

" الحقونا .. واحد مسروق منه كليته .. والتاني عقله .. يا ترى مين السبب ؟! " ظاهرة فنية جديدة في عالم السينما، ناقشت أهم القضايا التي واجهت العصر وتنبأت بتداعياتها، وهي الإتجار بالأعضاء البشرية والتي أصبحت آفة مجتمعاتنا، حيث تناولتها قصة فيلم " الحقونا " بشكل روائي يكمن خلفة رسالة ساعد على إيصالها بشكل صحيح الأداء المبدع لأبطال هذا الفيلم وفي مقدمتهم الراحل نور الشريف.

فيلم الحقونا

دارت أحداث فيلم " الحقونا " حول آفة الإتجار بالأعضاء البشرية و سرقتها دون علم ذويها، وتجسدت هذه القصة في حياة المواطن البسيط قرشي بسيوني عبد العال والذي قام بأداء دوره الفنان الراحل نور الشريف، يبحث عن فرصة عمل لمحاولة توفير قوت يومه، إلى أن جاءت الصدفة وتعرض رجل الأعمال الثري رأفت زاهر لوعكة صحية أدرك على إثرها بأنه مصاب بالفشل الكلوي وكان قد جسد شخصيته الفنان عادل أدهم.

فيلم الحقونا

عقب إصابة رجل الأعمال رأفت زاهر بالفشل الكلوي ذهب على الفور قرشي للتبرع له بدمه، وحينما أفاق رأفت من نوبته عرض على قرشي العمل عنده كسائق مقابل عائد مادي مجز والتبرع له بدمه بشكل دائم، إلى أن تم إجراء عملية جراحية له و استئصال كليته دون علمه وذلك لزرعها في جسد رأفت.

فيلم الحقونا

و كانت قد بدأت احداث فيلم " الحقونا " بالمشهد الرئيسي الذي بنيت عليه أحداث الفيلم حينما كان يقود رأفت سيارته الفارهة و شعر بالتعب الشديد وكان يتواجد صدفة بنفس الطريق قرشي الذي أنقذ حياته، والذي اظهر إعجابه الشديد بسيارة رأفت حيث كانت سيارة عصرية من فئة السيارات الفارهة التي اخذت شهرة كبيرة في هذه الفترة.

فيلم الحقونا

" هات التمساحة يالا " أشهر مقولة في التاريخ أطلقت على السيارة ذات التاريخ العريق MERCEDES BENZ W126، والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، وذلك في العام 1979، واشتهرت هذه الجملة في الشوارع المصرية حينما أطلقتها الفنانة القديرة سناء جميل على سيارتها الـ W126 التي ظهرت بها خلال مسلسلها " الراية البيضاء "، وكان هذا الطراز ذاته هو الذي ظهر برفقة الفنان عادل أدهم خلال فيلم " الحقونا ".

MERCEDES BENZ W126

بالرغم من بدء طرح الطراز الشهير MERCEDES BENZ W126 " التمساحة " في العام 1979، إلا انه تعود فكرة إنتاجه للعام 1973 حيث أخذت الشركة الألمانية تخطط كثيرًا لطرح طراز مختلف كليًا عن جميع ما أصدرته من قبل، لذا أصبح الطراز الأسطورة " مرسيدس التمساحة "، وتعتبر هذه السيارة من أولى السيارات التي احتوت على أنظمة الوسائد الهوائية.

MERCEDES BENZ W126

منذ ان تم طرح الطراز MERCEDES BENZ W126، في السوق العالمية للسيارات، وقد حقق شهرة كبيرة ونجاحًا منقطع النظير، و أثبت جدارته بقوة في تصدر قائمة الأكثر مبيعًا في السوق العالمي، وخاصة في السوق المصرية، وهذا ما جعل خط إنتاجه مستمرًا منذ العام 1979 وحتى العام 1992، وهي أطول فترة في عمر خطوط إنتاج طرازات الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ.

MERCEDES BENZ W126

وكانت قد استمدت السيارة الـ " تمساحة "  MERCEDES BENZ W126، قوتها من عدة خيارات من المحركات، اثنان منها يتكونا من 6 أسطوانات، الأول يأتي بسعة 2.8 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 156 حصان، والثاني بسعة 5.0 لتر يولد قوة 230 حصان، اما المحرك الثالث فهو مكون من 8 أسطوانات بسعة 3.8 لتر ليولد قوة قدرها 215 حصانًا.

MERCEDES BENZ W126

شارك بطولة فيلم الحقونا مجموعة من كبار الفنانين، وجاء من بينهم " نور الشريف، صلاح ذو الفقار، عادل أدهم، فادية عبد الغني، نجوى فؤاد، حسين الشربيني، وحيد سيف، نعيمة الصغير، فؤاد خليل، حمدي يوسف، محمد الأدنداني، مجدي صبحي، زهير صبري، كمال الزيني، رأفت راجي " ومن تأليف وسيناريو وحوار إبراهيم مسعود، وقام بالإخراج علي عبد الخالق، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 5 يونيو من العام 1989.

سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم الحقونا نور الشريف عادل أدهم

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