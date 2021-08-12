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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل: بيراميدز يدار بشكل عشوائي.. ومشكلته في ''أوضة اللبس''

بيراميدز
بيراميدز

أكد حمزة الجمل نجم النادي الإسماعيلي السابق أن فريق بيراميدز يُدار بشكل عشوائي هذا الموسم ، ولا يوجد هدف واضح محدد لمجلس إدارة النادي .

وقال الجمل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' على قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

بيراميدز أنفق أموالاً طائلة هذا الموسم واستقدم العديد من اللاعبين مثل رمضان صبحي و أحمد فتحي و شريف إكرامي وغيرهم ، دون تحديد هدف محدد منذ بداية الموسم ، وأعتقد أن الفريق يحتاج إلى مدير كرة ذو شخصية قيادية ، يستطيع السيطرة على هذا الكم من النجوم المتواجدين بالفريق .

ووافق مسؤولو نادي بيراميدز على استضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي، على ملعبه الدفاع الجوي.

وقال نادي بيراميدز في بيان رسمي: «في إطار الحرص على التعاون والعلاقة الطيبة مع كافة المؤسسات الرياضية في مصر، وبالأخص مؤسسات كرة القدم المصرية وعلى رأسها اتحاد الكرة وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية الأخرى».

وأضاف: «قرر نادي بيراميدز الموافقة على طلب نادي الزمالك باستضافة مباراتيه أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجاري، لتقاما على ملعب النادي بالدفاع الجوي، وبدون أي مقابل مادي يتحمله نادي الزمالك».

وتابع : «وأرسل الزمالك خطابا رسميا لنادي بيراميدز بشأن إقامة المباراتين على ملعب النادي، في ظل غلق استاد القاهرة الدولي، وأرسل بيراميدز موافقته على الطلب قبل عدة أيام في إطار التعاون والدعم لجميع الأندية المصرية»، مضيفا: «وسبق لبيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لمباريات من بطولة كأس العرب للشباب التي جرت بالقاهرة في إطار حرصه على دعم جميع المؤسسات والأندية».

حمزة الجمل النادي الاسماعيلي بيراميدز رمضان صبحي أحمد فتح شريف إكرامي

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حمزة الجمل: بيراميدز يدار بشكل عشوائي.. ومشكلته في ''أوضة اللبس''

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