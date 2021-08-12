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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: نعمل على تثقيف المرأة بالفحص الذاتي لـ سرطان الثدى

الصحة بالشرقية
الصحة بالشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمحافظة الشرقية وصلت للمرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنها انطلقت في فبراير 2020.

وأضاف هشام مسعود، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن المستهدف لدينا من السيدات أكثر من 2 مليون سيدة، إلى جانب عمليات التثقيف للفحص الذاتي بالنسبة لأمراض سرطان الثدى.

وتابع: “قمنا بعمل العديد من الزيارات الأولية والدورية، ونمتلك 355 منفذا، وقامت الوزارة بتدريب الكشف المبدئى وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات لتلقي الفحوصات الصحية والنفسية اللازمة”.

فى سياق آخر، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تم التكليف باستمرار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه ترأس حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية تابع لإحدى الماركات الكبرى بمدينة الزقازيق، ومكان لتجهيز الطعام لإحدى المطاعم الشهيرة بالزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقهما لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٣٣٩ كجم أغذية عبارة عن "جبن، لحم مفروم، مخلل، توابل، صلصة"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط ٢ طن و١٣ كجم أغذية عبارة عن "صفائح جبنة بيضاء، وجبنة رومي، وصدور بانيه، ودقيق، وبسكويت"، لسوء التخزين، ووجود علامات فساد ظاهري على بعض المنتجات، وتم سحب ٩ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

صحة المرأة محافظة الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود الفحوصات الصحية والنفسية

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