قفزة جديدة.. ليبيا تسجل 2286 إصابة جديدة و24 وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بوابة "الوسط" الليبية، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وخلال نفس اليوم، توفى 24 آخرين جراء الإصابة بفيروس كورونا، وتماثل للشفاء 965 مصابا، حسب بيان المركز.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، في ليبيا إلى 276 ألفا و739 حالة، منها 69 ألفا و859 نشطة، و203 آلاف و45 متعافي.

فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى و3835 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.