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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تشارك فى ملتقي الأسر الطلابية بمعهد إعداد القادة بحلوان

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه

تشارك جامعة الوادي الجديد في ملتقي الأسر الطلابية المركزية علي مستوي الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 9 إلي 13 أغسطس تحت رعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وقال  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى بيان له، إن الجامعة تحرص على المشاركة فى مثل هذه  الفاعليات والتي لها مردود فعّال فى بناء شخصية الطلاب وتزيد من معارفهم ومهاراتهم وتسهم فى استثمار طاقاتهم الإيجابية.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن الشباب هم قاطرة التنمية لذلك تحرص الجامعة على تأهيلهم وإكسابهم المهارات القيادية  من خلال المشاركة فى هذه البرامج التدريبية لتخريج كوادر مدربة ومؤهلة لسوق العمل وقادرة على المشاركة في عملية التنمية.

وأكد الدكتور أحمد حرباوى،  نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،  أن البرنامج التدريبي لملتقي الأسر الطلابية المركزية علي مستوي الجامعات المصرية   يتضمن عدد من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب، والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لهم  والتعرف على التحديات التى تواجه المجتمع ودور الشباب فى مواجهة هذه التحديات وكيفية التغلب عليها.

وأضاف السيد أنور عباس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، أن برنامج إعداد القادة يتضمن عدد من المحاضرات ومنها محاضرة عن الأمن القومى المصرى وتجديد الخطاب الديني، إضافًة إلى عقد العديد من ورش العمل ومنها إعداد القائد العام  مهارات التفاوض الفعال والإقناع ورشة عمل عن الكاريزما ؛ والذكاء العاطفي بالاضافة الى عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.

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