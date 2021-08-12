رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

الأركان هي القواعد والأسس التي يبنى عليها .والإسلام له قواعد وأركان خمس أشار إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله بقوله ( بني الإسلام على خمس .شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا ) . وللإيمان أركان يبنى ويقام عليه وهي ( الإعتقاد والإيمان بالغيبيات والتصديق والإقرار ) وفي تعريف الإيمان قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء الله خيره وشره وحلوه ومره ..والإيمان ما وقر في القلب ( أي) ما سكن وأستقر في قلب العبد. وصدقه العمل . وللإحسان أركان يبنى عليه وهي ( المراقبة والورع والإخلاص وعبادة الشهود ) .

واليقين على ثلاث مراتب وهي ( علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ) . والطريق إلى الله تعالى له أركان وأسس ثلاث يقام عليها هي ( الحب والصدق والإخلاص ) .ومراحل سلوك طريق الله تعالى ثلاث هي ( التخلي عن كل مذموم والتحلي بكل بمحمود ثم التجلي من الله تعالى على القلوب ) .

ومقامات الطريق سبعة .هي ( التوبة والصبر والرضا والشكر والزهد واليقين والحب ) . والحجب التى تحجب سالك طريق الله تعالى على قسمين .( حجب ظلمانية وهي تأتي من ناحية إتباع أهواء النفس والإنقياد خلف الشهوات وحب الدنيا ..وحجب نورانية . تأتي على أثر رؤية النفس في الأعمال والفتنة بالكشف والأنوار ) .

مراتب ومنازل المحبة سبع هي ( الميل وهو ميل القلب للمحبوب .ثم الهوى .وهو أن يهوى المحب المحبوب. ثم الغرام وهو أن يغرم المحب بالمحبوب. ثم الصبابة وهو التعلق الكلي بالمحبوب وشدة حرارة الشوق إليه .ثم الولع وهو شغف المحب بالمحبوب وشدة التعلق به .ثم الوله وهو التحير في المحبوب من شدة الوجد .ثم العشق وهو فناء المحب في المحبوب وتخلل ذرات قلب المحب بمحبة المحبوب وفرط الحب فيه .ثم الفناء في المحبوب وهو الغياب الكلي للمحب في المحبوب ..