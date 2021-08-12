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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمانة الإفتاء العالمية: مد خدمة شوقي علام ثمرة مجهودات ونجاحات كبيرة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تقدمت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمديد فترة خدمته لمدة عام.

صرح الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن "القرار الذي أصدره الرئيس هو ثمرة مجهودات ونجاحات كبيرة حققتها دار الإفتاء المصرية في عهد الدكتور شوقي علام، وستستمر هذه النجاحات بإذن الله تعالى".

وتوجه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى المفتي بالتهنئة على تمديد فترة خدمته، داعيًا الله أن يؤيده ويسدده، ويوفقه في جميع خطواته القادمة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام اعتبارًا من 12/8/2021. 

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به، كما أصدر قرارًا بتاريخ 10/8/2021 ورقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

الامانة العامة هيئات الإفتاء ثقة الرئيس مجهودات دار الإفتاء

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