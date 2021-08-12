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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد مجدي : التغيرات المناخية تهدد البشرية ..فيديو

الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن العالم يعيش أجواء غير مسبوقة بعد تقرير الأمم المتحدة عن التغيرات المناخية وأنه يهدد البشرية.

 

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد” كوكب الأرض خلال العشرين سنة القادمة سترتفع درجة الحرارة درجة ونصف مئوية.

 

وتابع الإعلامي أحمد مجدي،  أنه خلال الأيام الماضية كان هناك موجات حرائق بدول مختلفة حول العالم وأخرها في الجزائر الذي أودى بحياة 70 مواطنا. 

 

وأشار الإعلامي أحمد مجدي، إلى أن التقرير قد حذر من وجود ظاهرة ارتفاع منسوب البحار، مؤكدا انه يعد تهديدا للبشرية. 

 

تقرير علمي خطير عن الأوضاع البيئية والمناخية الحالية

 

كانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا علميا خطيرا عن الأوضاع البيئية والمناخية الحالية، حيث أشارت في تقريرها أن النشاط البشري يغير المناخ بطرق غير مسبوقة وأحيانًا لا رجعة فيها.

 

وحذرت الدراسة التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة، من موجات الحر الشديدة المتزايدة والجفاف والفيضانات ، وانهيار حد درجة الحرارة الرئيسي خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التقرير رمز أحمر للإنسانية، ولكن العلماء يقولون إنه يمكن تجنب كارثة إذا تصرف العالم بسرعة، بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

الإعلامي أحمد مجدي الأمم المتحدة التغيرات المناخية البشرية كوكب الارض

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