وكيل شباب الشيوخ: وزارة الرياضة أحرزت إنجازات بـ مشروعات الطرح الاستثماري.. القيادة السياسية تؤهل أبناء مصر وتمكنهم بتوفير مناخ مشجع على إعداد الكوادر

النائب أحمد دياب لـ"صدى البلد":



* نتائج البعثة المصرية في طوكيو جيدة.. ونحتاج لوضع خطة إعداد بطل أوليمبي

* إنشاء وتأهيل ٢٤٨ مركز شباب ضمن مشروع حياة كريمة



* يجب اعداد البطل الأوليمبي في النشء وليس في الإحتراف



* التعليم الفني يفتح أسواقا عديدة للعمل



* مشروعات الطرح الاستثماري تساعد الأندية في الحصول علي مصدر تمويل ذاتي



* نعيش إنطلاقة قوية للإستثمار الرياضي بمصر

* حالة من التعاون والتكامل بين مجلسي الشيوخ والنواب عملت علي إيجاد نتاج تشريعي قوي



* تعميق العلاقة الرياضية وتبادل الخبرات أبرز فوائد إنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا



* نود تطبيق قانون الرياضة بأحقية الأندية لأنشائها شركات خاصة بها

* الرئيس السيسي وجه بدعم المرأة الرياضية في كافة الألعاب وليس نشاط معين

‎قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن وزارة الشباب والرياضة إستطاعت أن تحرز إنجازات قوية علي أرض الواقع فيما يخص دعم الرياضة وتطوير البنية الأساسية لها سواء من خلال تطوير مراكز الشباب أو إطلاق مشروعات الطرح الإستثماري وغيرها من الخطوات الجريئة التي تعمل علي تحقيق التنمية في هذا المجال.



‎و أكد " دياب" في حوار لـ "صدي البلد"، أن القيادة السياسية تقدم كافة سبل الدعم فيما يخص تأهيل الشباب وتمكينهم سياسيا من خلال توفير مناخ سياسي مشجع علي إعداد الكوادر الشبابية في مختلف المجالات، وذلك من أجل الإستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها في خدمة الوطن ورعاية مصالحه.



‎ولفت وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، إلي وجود إنطلاقة قوية للإستثمار الرياضي في مصر وحالة من الإقبال من جانب شركات القطاع الخاص للمشاركة في هذا الأمر وذلك بفضل جهود الوزارة في هذا الملف.



وإلي نص الحوار :



‎بعد مشاركة البعثة المصرية في أوليمبياد طوكيو 2021.. كيف يتم عمل مشروع لإعداد بطل أوليمبي ؟



‎أرسلنا أكبر وفد أوليمبي و أسفرت البعثة عن الفوز بـ 6 ميداليات بين الذهبية والبرونزية والخروج بنتائج جيدة، كما أن إعداد بطل أوليمبي يتطلب وضع خطة عمل سواء بالنسبة للألعاب الجماعية أو الفردية، وأيضا تنسيق بين الإتحادات واللجنة الأوليمبية والأندية في وضع هذه الخطة.

‎كما أنه لابد أن تبدأ خطوات إعداد البطل الأوليمبي في مراحل النشي وليس في مرحلة الإحتراف وذلك عن طريق وضع برنامج شامل لتنمية المهارات الخاصة باللعبة .

‎ويجب أيضا عدم تغافل نقطة تفعيل الإحتكاك الدولي الذي يتم بمستويات عالية وذلك بالمشاركة في الدورات الأوليمبية وغيرها من الفعاليات الرياضية العالمية الهامة.



‎مع إنشاء المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ..كيف يتم إستغلالها في إستضافة الأوليمبياد ؟

‎بجهود القيادة السياسية لدعم الشباب والرياضة تم إقامة هذه المدينة التي تعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، علاوة علي كونها تتميو بتصميمها وفق أحدث المعايير الفنية العالمية، فمن المؤكد أن يتم إستضافتها للأحداث الرياضية من بطولات عالمية وافريقية .

‎كما أن الدولة تملك الخبرات والمهارات اللازمة لتنظيم كافة الأحداث الرياضية ولعل أبرزها إستضافة البطولة العالمية لكأس اليد، لذا فمن المنتظر أن يتم ذلك بالمدينة الأوليمبية وبتنظيم عالمي يلفت أنظار الجميع.

‎تقييمك لجهود وزارة الشباب فيما يخص تطويرمراكز الشباب وخاصة بالقري الريفية ؟



‎لا أحد يستطيع أن ينكر المجهودات التي تقوم بها الوزارة في جزئية مراكز الشباب فهومن أولويات أجندة الوزارة وتسير علي خطي ثابتة في دعمها وتطويرها ، ولكن علي جانب أخر ساهم المشروع القومي الأضخم عالميا ( حياة كريمة) والتي تبلغ ميزانيته 700 مليار جنيه، في إنشاء وتأهيل 248 مركز شباب ما بين مراكز عادية وتنمية شبابية .

‎بعد فوز هدايا ملاك وأخريات من أبطال الأوليمبياد..كيف دعمت الدولة المرأة الرياضية ؟



‎منذ تولي الرئيس السيسي وجدت المرأة دعم كامل في شتي المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي حيث وجه الرئيس بدعم المراة الرياضية في كافة الألعاب وليس نشاط معين.

‎تستعد الدولة لإنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا ..ما تقييمك لعلاقات الرياضية مع افريقيا ..واهم العوائد علي رجال الأعمال فيما يخص الإستثمار الرياضي؟

‎تعد هذه الخطوة بمثابة إعادة تقويم للعلاقات مع افريقيا بإعتبار أن هناك علاقة وطيدة تربط مصر ودول القارة بعضهما البعض، فمصر دائما أولي مقاصدهم في التعليم والثقافة والصناعة، فبالطبع ستفرز هذه التجربة خبرات فنية هائلة نتيجة التعاون، كما أن أغلب دول افريقيا تمتلك مواهب رياضية فريدة سنتمكن من الإستفادة منها، وبشكل عام قرار إنشاء المدانية سليم للغاية وسيأتي بنتائج مبهرة فيما يخص الدولة والمستثمرين الرياضيين.

‎ما وجهة نظرك في مشروعات الطرح الإستثماري في مراكز الشباب التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص؟

‎تعتبر هذه الخطوة أبرز جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم مراكز الشباب ومساعدتها في الحصول علي مصدر تمويل ذاتي لها يوفر لها السيولة المالية التي تمكنها من مواصلة أعمالها وأداء إلتزاماتها، قائلا : الإنجازات اللي بتحصل دلوقتي تتعمل في 70 سنة اتعملت بس في 7 سننين.

‎كما تنعكس هذه الخطوة بالإيجاب علي شركات القطاع الخاص وذلك من خلال الشراكة بنظام حق الإنتفاع أو من خلال طرح أسهم هذه الشركات بالبورصة عن طريق الإكتتاب العام .



‎بعد إتجاه وزارة التعليم لإنشاء مدارس فنية تكنولوجية ..ما هي فوائدها وكيف يتم تغيير الثقافة السائدة تجاه الدبلومات؟

‎ذكرت في كلمتي بأحد الجلسات العامة بمجلس الشيوخ أنه يجب تغيير الثقافة الخاطئة المنتتشرة حول النظرة الدونية لطلاب الدبلومات، فالعمل الفني أصبح قاطرة التنمية والتقدم بكافة دول العالم وعلي سبيل المثال ألمانيا والصين بإعتبارهم أكثر دولتين يعتمدون علي إستراتيجية العمل الفني في تحقيق النمو والإزدهار.



‎علاوة علي أننا نمتلك قوة بشرية هائلة وخاصة الشباب الذين يشكلون نسبة 68% من سكان مصر وهذا يؤكد أن مصر دولة شباب،كما أن مع التطور الزمني ستفرض الظروف ظهور وظائف جديدة وإندثار أخري وستعلو قيمة العمل الفني لما يفرزه من تخصصات عالية الطلب في أسواق العمل.

‎إضافة إلي أننا في حاجة إلي التوعية الإعلامية بنشر مزايا التعليم الفني وهذه المدارس ذات القيمة الفعالة علي المستوي التعليمي والإقتصادي، والتي ستسهم أيضا في توفير فرص عمل لا حصر لها .



‎بعد فض دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ ..كيف كان شكل التعاون مع البرلمان ..وما هي الأهم القوانين التي تم إصدارها في وجهة نظرك؟

‎تميزت مصر بريادتها في المجال السياسي منذ 1864 و بالحديث عن بداية إنطلاق المجلسين نجد أن الإنتخابات تمت بشكل حضاري يليق بمصر اتسمت بالشفافية والنزاهة وحسن الإختيار حيث اشتمل المجلسين علي كوادر شبابية علي درجة عالية من الخبرة والكفاءة بمختلف التخصصات.



‎كانت هناك حالة بين التشاور في الأفكار ووجهات النظر حيث أرسل مجلس النواب العديد من مشروعات القوانين التي طلب فيها أخذ رأي مجلس الشيوخ ومنها قوانين الصكوك السيادية وقانون التعليم الذي رفضه مجلس الشيوخ وبناء علي هذا الطلب تم سحبه من البرلمان، وبشكل عام وجد جو من التكامل والإختصاصية بين المجلسين أسفرت عن إيجاد نتاج قوي من التشريعات الهامة وإستطعنا أن نقدم بداية مشرفة لإنطلاق المجلسين.

‎كيف يتم تأهيل الشباب لخوض الإنتخابات المحلية والمشاركة السياسية في إطار تمكين الشباب؟



‎تعيش فئة الشباب بالوقت الراهن أزهي عصور التمكين بمختلف المجالات وعلي رأسها السياسي فهناك كيانات شبابية استطاعت أن تستغل طاقتها وخبراتها في خدمة مصلحة المواطنين والدولة ولعل أبرز هي التجارب هي تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تدعو للفخر خاصة بعد مجهوداتهم المؤثرة علي أرض الواقع.



‎كما يعد الرئيس السيسي أول داعم لفكرة تمكين الشباب ولعل أحدث أوجه دعمه كان توجيه بإنشاء إتحاد شباب الجمهورية والتي تعتبر بمثابة دعوة جديدة لتأهيل الشباب، فإعداد الكوادر الشابة وقادة الرأي للإستفادة من خبراتهم وتعزيز قدراتهم يأتي في إطار تنشئة جيل قادر علي القيادة و خدمة وطنه.

‎كيف تري جهود وزارة التضامن وحملاتها في مكافحة الإدمان في المجتمع وخاصة لفئة الشباب ؟



‎بالطبع جهود عظيمة تستهدف حماية الشباب من مخاطر المخدرات والحفاظ علي الصحة العامة لهم بالمقام الأول، علاوة علي رغبة القيادة السياسية في دحر الظواهر السلبية التي تهدد سلامة وأمان المجتمع وحرصها المستمر علي تنمية الشباب وجعلهم عناصر فعالة مؤثرة إيجابيا في وطنها، كما أن هذه الحملات لاقت إقبالا كبيرا ممن يريدون التعافي خاصة أن الدولة منحتها بشكل مجاني.

‎ما رأيك في توجه الدولة في تطبيق استراتيجية الإستثمار الرياضي؟



‎الإستثمار الرياضي أصبح إتجاها عالميا فكما نعلم أن الرياضة هي علم وصناعة أرقام وبالأونة الأخيرة وجدت مشاركة كبيرة من شركات القطاع الخاص فور تبني هذه الإستراتيجية علي الرغم من تواجد جائحة كورونا إلا أن وزارة الشباب لها جهود واسعة في تشجيع شركات القطاع الخاص علي الدخول في الإستثمار، كما يسعي الدكتور أشرف صبحي إلي تقديم خدمات شبابية مميزة بكافة المحافظات وخاصة الريف.

‎وبالأونة ألأخيرة قامت الوزارة بعمل أكثر من شكل للإستثمار الرياضي حيث تم إنشاء عدد من الأندية مثل نادي النادي وسيتي كلوب ودخول النادي الأهلي بالشراكة مع عدة شركات فيما يخص العمل بهذا الشأن وبكل الأحوال نستطيع أن نقول أننا في عصر إنطلاق الإستثمارات الرياضية.

‎ما توصياتك لدعم الأندية الرياضية بمختلف أنواعها؟

‎أتمني تفعيل قانون الرياضة فيما يخص أحقية الأندية الجماهيرية في إنشاء شركات للكرة لها تهدف لعمل رابطة للأندية المحترفة ومن ثم يتم عقد صفقات رياضية قوية حيث تتمكن من خلالها من تحقيق إستقادة مالية كبيرة سواء كان يتم ذلك عن طريق إنشاء جمعيات عمومية بالنادي يكون نصيبها 51% من العائد المادي وذلك وفقا لما أقره القانون أو من خلال الإكتتاب في البورصة لأعضائها.



‎في رأيك ما هو سر نجاح محمد صلاح .. وكيف يتم صناعة أبطال أمثله ؟

‎أري أن العامل الأساسي وراء هذا النجاح والتألق هو الإلتزام والتركيز وإستغلال الفرص في توقيتها المناسب، أيضا إداراته لموهبته وتنميتها بشكل مستمر لا يتوقف حتي بعد تحقيقه نتائج مبهرة " محمد صلاح عمل نموذج إعداد بطل لنفسه بنفسه".

‎ويجب علي الإتحادات زرع تلك السلوكيات في اللاعبين منذ مراحل النشء الصغير وليس بعد الإحتراف، فهناك العديد من المواهب التي تشبهه ولكن لا تملك نفس الظروف الخاصة به وفي البداية والنهاية التوفيق والنجاح من عند الله.