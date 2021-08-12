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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستركز على هذه الحالات| تعليق جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الدراسات المقبلة "حول منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ستتركز على الحالات الأولى للإصابة بكورونا في 2019.

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300 مليون إصابة .. تحذير خطير من الصحة العالمية بسبب كورونا

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بعد إعلان «الصحة العالمية» اختبارها.. تعرف على عقاقير كورونا الجديدة

وقالت الصحة العالمية إن البحث عن أصل كورونا لا يجب أن يكون أداة للوم البعض ، كما أن  الصين ودول أخرى طالبتنا ببحث كيفية تفشي كورونا.

وتحقق أجهزة الاستخبارات الأمريكية في كم ضخم من البيانات الجينية التي قد تكون طريقا لحل لغز منشأ فيروس كورونا، حال تحليلها وفك شفرتها، وذلك منذ انتشار الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية عام 2019.

 

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قاعدة البيانات الهائلة التي تبحث فيها الاستخبارات الأمريكية مستمدة من عينات فيروس كورونا، التي تمت دراستها في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.

 

وقالت الشبكة الأمريكية نقلا عن مصادرها إنه من غير الواضح متى أو كيف حصلت الاستخبارات الأمريكية على هذه المعلومات، لكن عادة ما تعتمد معالجة هذا النوع من البيانات الجينية للفيروسات بخوادم خارجية تسهل إمكانية اختراقها.


وتأتي تلك المهمة في إطار جهود الاستخبارات الأمريكية للتحقيق في أصل وباء كورونا “كوفيد-19”، وتنفيذا لقرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وتواجه الاستخبارات الأمريكية تحديا يتعلق بفك شفرة تلك البيانات، خاصة وأن تفسيرها يحتاج لشخص متخصص ومصرح له بالعمل مع أجهزة الاستخبارات، خاصة أنها مكتوبة بلغة الماندرين وبمفردات تخصصية.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، وكالات الاستخبارات الأمريكية ببدء تحقيق حول منشأ فيروس كورونا خلال 90 يوما، من المقرر أن تنتهي الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

 

وكان تقرير أمريكي صادر عن مشرعين جمهوريين أكد وجود كثير من الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا "كوفيد-19" تسرب من أحد المختبرات في الصين.

 

وذكر التقرير أن هناك "أدلة وافرة" على أن علماء معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، وبمساعدة خبراء أمريكيين وبتمويل حكومي، كانوا يعملون على تعديل فيروسات كورونا لإصابة البشر في تجارب كانت تجري بالخفاء.

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد19 مدينة ووهان منشأ فيروس كورونا

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