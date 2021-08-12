المصري يؤمن المركز الثالث فى الدوري بفوز مثير أمام بيراميدز

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي المصري البورسعيدي فوزا مثيرا أمام بيراميدز ، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ، في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من الدوري المصري الممتاز .

ونجح المصري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39 بعد عرضية متقنة حولها إسلام عطية برأسية ضربت يد الحارس المهدي سليمان ثم تعدت خط المرمى لتعلن تقدم الفريق الساحلي.

وفي الدقيقة 57 تعرض علي جبر للطرد بعد إعاقة عمر كمال لاعب المصري الذي كان في طريقه للانفراد بالحارس المهدي سليمان لتسجيل الهدف الثاني، لكن تقنية الفيديو ألغت الطرد بسبب خطأ من لاعب المصري قبل الانفراد.

الفو رفع رصيد المصري الى النقطة 49 ليؤمن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 43 فى المركز الرابع .