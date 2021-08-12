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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور الإمارات وإثيوبيا وجيبوتي

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن زيارة المبعوث الأمريكي إلى القرن الافريقي،  جيفري فيلتمان، جيبوتي وإثيوبيا والإمارات من 15 إلى 24 أغسطس.

وقالت الخارجية الامريكية إن مباحثات المبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي في جيبوتي وإثيوبيا والإمارات ستركز على فرص تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في القرن الأفريقي.

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فيما قال مستشار الامن القومي الأمريكي أن الرئيس جو بايدن طلب من المبعوث إلى القرن الإفريقي العودة إلى إثيوبيا بسبب "الوضع الحرج".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الإثيوبي مسؤول عن انتشار العنف الجنسي ضد النساء في إقليم تيجراي، مستخدمين الاغتصاب كاستراتيجية حرب وعنف يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ووفقا لـ بي بي سي، قالت منظمة حقوق الإنسان إن حجم الانتهاكات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في إقليم تيجراي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأبلغت إحدى النساء عن تعرضها للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها. ولكن لم يرد المسؤولون الإثيوبيون على هذه المزاعم.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الأدلة المؤكدة تظهر تفشي العنف الجنسي منذ الأيام الأولى للنزاع.

بدأ ذلك في نوفمبر الماضي عندما اقتحمت جبهة تحرير شعب تيجراي قاعدة عسكرية بعد خلاف مع أبي أحمد بشأن إصلاحاته السياسية.

وقابلت منظمة العفو 63 امرأة وطفلا من تيجراي قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين أو إريتريين أو مقاتلين موالين للحكومة ينتمون إلى مليشيات من إقليم أمهرة.

وأعربت بي بي سي أن شهاداتهم كانت من بين أسوأ الشهادات التي سمعتها خلال حياتها المهنية.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "كان مستوى القسوة السادية التي لا مبرر لها بالإضافة إلى الاغتصاب صادمًا للغاية".

وتدعو منظمة العفو، الأمم المتحدة إلى إرسال فريق خبراء على وجه السرعة إلى تيجراي لإجراء مزيد من التحقيق في المزاعم التي قد ترقى إلى مرتبة جرائم حرب.

ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون على طلبات للتعليق. كما تم تجاهل دعوات منظمة العفو الدولية للسلطات الإثيوبية والإريترية.

وقالت منظمة العفو إن الطبيعة الواسعة الانتشار للاعتداءات تشير إلى أن المسؤولين العسكريين كانوا على علم بما كان يحدث وأنه تم التسامح معها على أعلى مستويات الحكومة في إثيوبيا وإريتريا.

الخارجية الأمريكية القرن الأفريقي منظمة العفو الدولية الرئيس جو بايدن المبعوث الأمريكي إلى القرن الافريقي

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