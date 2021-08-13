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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: ملتزمون بالعمل مع المغرب وإسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل مستقبل أكثر سلاما وأمنا وازدهارا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والمغرب من أجل تعزيز كافة جوانب شراكاتنا وخلق مستقبل أكثر سلاما، وأمنا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأكد أن الزيارة وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب وإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، تحظى بالأهمية بالنسبة لإسرائيل والمغرب والمنطقة بشكل عام.

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وأشار بلينكن إلى أن استئناف هذه العلاقات تعبير عن إرادة وقناعة عبر عنهما العاهل المغربي الذي حرص على أن يترأس شخصيا في ديسمبر 2020 حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأمس الخميس، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيدمكتب التمثيل الدبلوماسي لبلاده في المغرب ونشر لابيد صورا له على "تويتر" وهو يفتتح رسميا مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، إلى جانب نائب وزير الخارجية المغربي محسن الجزولي، ثم توجه إلى الدار البيضاء حيث كان من المقرر أن يزور معبد بيت إيل.

والتقى لابيد، يوم الأربعاء، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، ووقع البلدان اتفاقية خدمات جوية، واتفاقية أخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب.

كما وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية بلديهما.

وزيارة يائير لابيد التي تستغرق يومين هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي للمغرب منذ عام 2003، وتأتي بعد أقل من عام على توصل إسرائيل والمغرب لاتفاق لإقامة علاقات رسمية بموجب "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

 

 

 

أمريكا المغرب إسرائيل الشرق الاوسط يائيير لابيد الرباط

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