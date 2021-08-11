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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد: إسرائيل ستفتتح غدًا بعثتها الدبلوماسية في المغرب

صدى البلد

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تل أبيب ستفتتح غدا الخميس، بعثتها الدبلوماسية في العاصمة المغربية الرباط.

وقال لابيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إن "هناك رغبة وإرادة للتعايش وتقبل الاختلاف ومحاربة الفقر والجهل والأوبئة والأمراض".

وأضاف لابيد أنه "لولا شجاعة الملك محمد السادس ما كنا هنا اليوم".

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زيارة تاريخية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى المغرب

إستقبل اليوم الأربعاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الى جانب وفد اسرائيلي مهم بمقر وزارة الخارحية بالرباط.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى المغرب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية منذ استئناف العلاقات بين البلدين.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية “كان” إن وزير الرفاه الاجتماعي مائير كوهين ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية رام بن براك يرافقان لابيد في زيارته.ومن المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة تدشين مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط ،وأن يجري محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه من المتوقع أيضا أن يزور كنيس بيت إيل في الدار البيضاء في زيارته التي تستمر يومين. وكتب لابيد في تغريدة “انطلق في زيارة تاريخية إلى المغرب”، مرفقا صورة عن إعلان الطائرة المغادرة لشركة طيران العال الاسرائيلية.

لابيد إسرائيل المغرب بوريطة الرباط

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لابيد: إسرائيل ستفتتح غدًا بعثتها الدبلوماسية في المغرب

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