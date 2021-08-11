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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة تاريخية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى المغرب

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إلى المغرب، في أول زيارة رسمية منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصلت طائرة العال الإسرائيلية إلى العاصمة المغربية الرباط، والتي على متنها وزير الخارجية يائير لبيد، والوفد المرافق له.

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استمرارا لصداقة طويلة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على زيارته لـ المغرب

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، غادر صباح اليوم الأربعاء، تل أبيب، متوجهًا إلى المغرب في أول زيارة رسمية منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشر لبيد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" صورة للوحة إعلان الطائرات المغادرة لشركة طيران العال الإسرائيلية، قائلا: “انطلق في زيارة تاريخية إلى المغرب”.

ويجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأربعاء، أول زيارة رسمية إلى المغرب، في سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، على زيارته المرتقبة غدًا إلى المغرب قائلًا إنها تأتي استمرارًا لصداقة طويلة بين البلدين.

وقال لبيد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: "الرحلة التاريخية إلى المغرب هي استمرار لصداقة طويلة الأمد وعلاقة عميقة بجذور وتقاليد الجالية اليهودية في المغرب".

وأضاف: "حان وقت النشاط السياسي والاقتصادي وسنواصل العمل للتوصل إلى اتفاقيات تعزز الابتكار والفرص للبلدين".

مباحثات ولقاءات
وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية لصحيفة "هسبريس" أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيجري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد.

وحسب مصادر "هسبريس"، يتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل خلال هذه الزيارة من أجل تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في 22 ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال هذه الزيارة، مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل رسمي.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي على مدى يومي الأربعاء والخميس 11 و12 أغسطس الجاري، لقاءات مع المغاربة اليهود في مدينة الدار البيضاء.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد المغرب زيارة رسمية إسرائيل

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