بعد قندهار .. طالبان تسيطر على مدينة جديدة في أفغانستان

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن حركة طالبان الأفغانية أعلنت سيطرتها على مدينة لشكركاه جنوبي أفغانستان وذلك بعد ساعات قليلة من سيطرتها على مدينة قندهار ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ومنذ ساعات أصدرت وزارة الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية بيانًا قالتا فيه إن الوزير أنتوني بلينكن والوزير لويد أوستن أكدا للرئيس الأفغاني أشرف غني استمرار الولايات المتحدة في دعم حكومة أفغانستان أمام التقدم السريع لحركة طالبان.

وقال البيان إن "أوستن وبلينكن أكدا للرئيس غني استمرار واشنطن في دعم أمن واستقرار بلاده لمواجهة عنف حركة طالبان الأفغانية".

وأضاف البيان: " الوزيران شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالحفاظ على علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع الحكومة الأفغانية".

ومنذ قليل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن حركة طالبان أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان.

ومساء الخميس، سيطرت حركة طالبان الخميس على هرات ثالث أكبر مدن أفغانستان بعد السيطرة على مدينة غزنة الاستراتيجية التي جعلت عناصرها أقرب إلى كابول التي تبعد عنها 150 كيلومترًا.

وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى في المدينة وكالة فرانس برس بأن طالبان "استولت على كل شيء"، موضحًا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة، لـ "تجنب مزيد من الأضرار في المدينة".

وعصر الخميس سيطر مقاتلو طالبان على مقر الشرطة الرئيسي، دون مقاومة، ورفعوا رايتهم فوقه، وفق ما أفادت فرانس برس.

وكانت هرات، على بعد 150 كيلومترًا عن الحدود الإيرانية، وعاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، محاصرة منذ عدة أسابيع فيما يدور قتال عنيف على أطرافها.

وسيطر المتمردون في الأسابيع الأخيرة على ما تبقى من المحافظة تقريباً، بما في ذلك على إسلام قلعة، المركز الحدودي مع إيران، الأهم في أفغانستان.

كما أقرّت حكومة أفغانستان بخسارتها المدينة، لكنها أكدت أن المعارك مستمرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مرويس ستانيكزاي في تصريحات صحيفة: "سيطر العدو على غزنة ... ثمة معارك ومقاومة من جانب قوات الأمن".

وأعلن ستانيكزاي في وقت لاحق توقيف قوات الأمن لمحافظ الولاية، بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره يغادر المدينة بمباركة طالبان.

وفي مواجهة تدهور الوضع العسكري، اقترحت حكومة أفغانستان على طالبان "تقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد".

ودعا مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول أخرى أمس الخميس إلى تسريع عملية السلام في أفغانستان باعتبار ذلك "مسألة ملحة للغاية".

