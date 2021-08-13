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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 اغسطس2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك ( عودة، HSBC، الأهلى المتحد ، المشرق، المصرى الخليجى ، التجارى الدولى CIB) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( مصر، الأهلى ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الأهلي الكويتي ، الأستثمار العربى ،الإمارات دبى الوطنى، فيصل الإسلامى ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المصرى للتنمية الصادرات نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (التنمية الصناعية ، قناة السويس )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( قطر الوطني QNB ، كريدى اجريكول ) نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك ( مصرف ابوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان )نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( الكويت الوطنىNBK، أبوظبى التجاري) نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.03جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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