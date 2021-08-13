طريقة عمل البان كيك بالبطاطس للشيف شربيني

يعد البان كيك من الأكلات اللذيذة التي تتمتع بمذاق فهي لا مثيل له ويحبها جميع الأفراد الكبار منهم وصغار ويمكن عمله بطرق وأصناف متعددة من أشهرها البان كيك بالبطاطس.

نقدم لكم طريقة عمل البان كيك بالبطاطس في المنزل كالمحترفين وذلك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف هاله على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البان كيك بالبطاطس



3 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة كوب جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

بيضة مخفوقة

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة دقيق كمية إضافية

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي

سلطة زبادي



طريقة عمل البان كيك بالبطاطس



* في وعاء كبير يخلط البيض مع الملح والفلفل الاسود جيدا

* اضيفي البصل الأخضر على الخليط ثم الدقيق ثم البطاطس المهروسة ويقلب الخليط جيدا ثم يقلب جيدا ثم يُقلى في طاسة مدهونة بالزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

* ثم يقلب البان كيك على الجهة الأخرى وتقدم مع سلطة زبادي