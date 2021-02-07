حلو وحادق .. طريقة عمل البان كيك



البان كيك من الأأطباق السريعه التى يمكن تجهيزها لأطفالك بطريقة صحية إليك طريقة عملها بتكلفة أقل أحلى من المحلات لأمهر الطهاة





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- كوب من دقيق الشوفان

- 2 بيضه

- رشه ملح

- ملعقتين زيت نباتي



- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ملعقة فانيليا

- كوب لبن خالي الدسم





طريقة عمل البان كيك







1- تخلط المكونات الجافة و تضاف المكونات الجافة اللبن والبيض، وتخلط لتكون قوام سائل ولكنه الى حد ما سميك.





2- في طاسة تيفال توضع ملعقة من الزيت ويوضع جزء من الخليط،ويقلب بعد قرب النضج وتكون الفقاعات ثم يعاد نفس الأسلوب مع باقي الخليط .





3- تقدم طبقات البان كيك مرصوصة فوق بعضها في طبق التقديم، ويضاف اليها ملعقة عسل النحل.



