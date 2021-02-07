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مرأة

حلو وحادق .. طريقة عمل البان كيك

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:38 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

 البان كيك من الأأطباق السريعه  التى يمكن تجهيزها لأطفالك بطريقة صحية إليك طريقة عملها بتكلفة أقل أحلى من المحلات لأمهر الطهاة



- كوب من دقيق الشوفان 
- 2 بيضه 
- رشه ملح
- ملعقتين زيت نباتي
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- ملعقة فانيليا
- كوب لبن خالي الدسم

طريقة عمل البان كيك

1- تخلط المكونات الجافة وتضاف المكونات الجافة اللبن والبيض، وتخلط لتكون قوام سائل ولكنه الى حد ما سميك.

2- في طاسة تيفال توضع ملعقة من الزيت ويوضع جزء من الخليط،ويقلب بعد قرب النضج وتكون الفقاعات ثم يعاد نفس الأسلوب مع باقي الخليط .

3- تقدم طبقات البان كيك مرصوصة فوق بعضها في طبق التقديم، ويضاف اليها ملعقة عسل النحل.

 بان كيك الموز للشيف أميرة شنب

المقادير
1 حبة موز
1 بيضة
¼ كوب جوز الهند
شرائح موز، للتزيين

طريقة عمل بان كيك الموز

1- في وعاء عميق، اهرسي الموز و أضيفي البيض واخلطي المزيج.

2- في مقلاة ساخنة على النار، اسكبي الخليط وبعد نضج البان الكيك  اقلبيه إلى الجهة الأخرى حتى ينضج ثم ارفعيه عن النار.

3- زيني البان كيك عند التقديم بشرائح الموز


البان كيك بالجبن الكريمى للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة عمل بان كيك  بالجبن الكريمى بالمقادير:
- 1 كوب كبير دقيق
- 1 بيضة كبيرة
- 1 صفار بيضة
- 1 كوب كبير لبن سائل
- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح
- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة

طريقة عمل بان كيك  بالجبن الكريمى بالخطوات:
- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا.
- على نار متوسطة  يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.
- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمى.

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