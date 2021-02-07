حلو وحادق .. طريقة عمل البان كيك

البان كيك من الأأطباق السريعه التى يمكن تجهيزها لأطفالك بطريقة صحية إليك طريقة عملها بتكلفة أقل أحلى من المحلات لأمهر الطهاة
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- كوب من دقيق الشوفان
- 2 بيضه
- رشه ملح
- ملعقتين زيت نباتي
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- ملعقة فانيليا
- كوب لبن خالي الدسم
طريقة عمل البان كيك
1- تخلط المكونات الجافة وتضاف المكونات الجافة اللبن والبيض، وتخلط لتكون قوام سائل ولكنه الى حد ما سميك.
2- في طاسة تيفال توضع ملعقة من الزيت ويوضع جزء من الخليط،ويقلب بعد قرب النضج وتكون الفقاعات ثم يعاد نفس الأسلوب مع باقي الخليط .
3- تقدم طبقات البان كيك مرصوصة فوق بعضها في طبق التقديم، ويضاف اليها ملعقة عسل النحل.
بان كيك الموز للشيف أميرة شنب
المقادير
1 حبة موز
1 بيضة
¼ كوب جوز الهند
شرائح موز، للتزيين
طريقة عمل بان كيك الموز
1- في وعاء عميق، اهرسي الموز و أضيفي البيض واخلطي المزيج.
2- في مقلاة ساخنة على النار، اسكبي الخليط وبعد نضج البان الكيك اقلبيه إلى الجهة الأخرى حتى ينضج ثم ارفعيه عن النار.
3- زيني البان كيك عند التقديم بشرائح الموز
البان كيك بالجبن الكريمى للشيف نجلاء الشرشابى
طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالمقادير:
- 1 كوب كبير دقيق
- 1 بيضة كبيرة
- 1 صفار بيضة
- 1 كوب كبير لبن سائل
- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح
- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة
طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالخطوات:
- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا.
- على نار متوسطة يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.