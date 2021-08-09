طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير البان كيك بدون بيض في المنزل بشكل مميز ومذاق رائع مثل المحترفين خاصة أن بعض الأشخاص لايحبون تناول الأطعمة التى تحتوى على البيض والبعض مصاب بمشكلة صحية تمنعه من تناوله مثل الحساسية الغذائية.

وتعد طريقة تحضير البان كيك بدون بيض من الوصفات الشهية التى يحبها الأطفال والكبار حيث تكون شهية ولذيذة ويمكن إعدادها كأحد أنواع الحلوى أو الأطعمة الطبيعية الأخرى.



ونقدم لكم طريقة تحضير البان كيك بدون بيض بأكثر من وصفة شهية ومختلفة لتتمكني من تقديمها لأسرتك.



طريقة تحضير البان كيك بدون بيض

نقدم لكم طريقة تحضير البان كيك بدون بيض بمذاق شهي ولذيذ وخطوات سهلة وذلك من خلال وصفة صحية ولذيذة من إبداع الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البان كيك:

كوب لبن او اكثر

كوب ونصف دقيق

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة

ثلث كوب سكر

رشة ملح

فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

فواكه مقطعة

عسل نحل

نصف كوب شوفان

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض :

امزجي الدقيق مع اللبن وقلبيهم جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر

الطاسة المدهونة بالزيت يوضع الخليط بالمغرفة وتترك حتى يصبح لونه ذهبيا ثم تقلب الى الجهة الأخرى ويزين بالفواكه والعسل والشوفان.



طريقة عمل ميني البان كيك بدون بيض

تبحث نساء كثيرات عن طريقة عمل ميني البان كيك بدون بيض في المنزل بنفس مذاق الأنواع المباعة فى المحلات لذا نعرض لكم طريقة عمل ميني البان كيك بدون بيض في المنزل بخطوات الشيف محمد حامد .

مكونات ميني البان كيك بدون بيض:

ذرة ملح

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

4 ملاعق كبيرة زيت

2 كوب لبن جوز هند

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل ميني البان كيك بدون بيض:

في إناء عميق ضعي به كل المكونات الجافة من 2 كوب دقيق وذرة من الملح ثم ضيفي 2 ملعقة كبيرة من السكر و2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

في إناء عميق ضعي به كل المكونات الجافة من 2 كوب دقيق وذرة من الملح ثم ضيفي 2 ملعقة كبيرة من السكر و2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. قلبي كل المكونات مع بعضها جيداً حتى تختلط ثم ضعي المكونات السائلة من 4 ملاعق كبيرة زيت ذرة واضيفي 1 كوب من حليب جوز الهند تدريجياً وقلبي جيداً بالمضرب اليدوى حتى تتكون عجينة متناسقة ذات قوام كريمى ثقيل قليلاً.

في طاسة كبيرة وغير قابلة للالتصاق وبطنيه بقليل من الزيت ثم وزعي الزيت فى الإناء بالكامل بإستخدام فرشاة سيليكون ثم يرفع الإناء على نار متوسطة.

ضعي ملعقة كبيرة من ملاعق غَرْف الطعام بخليط البان كيك ويوزع جيداً بحيث يكون ذات شكل دائرى وفى مثل حجم قطعة البرجر ونكرر نفس الخطوة السابقة حتى يكتفى الإناء بقطع البان كيك ونترك قطع البان كيك حتى تنضج وتأخذ لوناً ذهبياً مميزاً.

قلبي قطع البان كيك على الجهة الأخرى حتى تنضج وتأخذ لوناً ذهبياً مميزاً ثم ترفع قطع بان كيك الجبنة من الإناء، وادهني الإناء ثانية بقليل من الزيت ثم ضعي قطع البان كيك وكرري نفس الخطوات السابقة حتى تنتهى من كل الكمية .

اذيبي عبوة الشيكولاتة الغامقة بدون سكر فى حمام مائى أو فى الميكرويف ضعي قطع البان كيك في طبق التقديم وتزين بالسكر أو صوص الشيكولاتة الغامقة مع الفراولة أو صوص الكراميل .





ميني-بان-كيك

طريقة عمل البان كيك بدون حليب

ونقدم لكم طريقة عمل البان كيك بدون حليب حيث يعاني البعض من حساسية اللبن أو عدم تحمل اللاكتوز ولا يستطعون تناوله، والوصفة من خطوات الشيف إلهام فتحى



مكونات البان كيك :

6 حبات بطاطس

بصلة مفرومة

3 بيضات

ملعقة بايكينج باودر

3 ملعقة دقيق

ملعقة ملح

ملعقة فلفل

2 ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة زيت زيتون

ملعقة روزماري

طريقة عمل البان كيك :

قشري حبات البطاطس ثم ابشريها جيدا ثم قومي بتصفيتها من الماء ثم اخلطي معها البصل المفروم .

اضيفي الدقيق والبيض والبهارات والبيكنج باودر والليمون ثم اخلطي المكونات جيدًا ثم اقليها في زيت طهي .



طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض حيث تعد من أشهى وصفات الحلويات الصحية ويمكن تحضيرها فى المنزل بسهولة لذا نعرضها لكم ووفقًا لما جاء فى موقع “ thekitchn ”.

مكونات البان كيك بالموز بدون بيض:

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 حبة موز متوسطة النضج

ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب دقيق

1/2 كوب شوفان سريع الطهي

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب حليب شوفان

زيت للقلي

طريقة عمل البان كيك بالموز بدون بيض:

اهرسي الموزحتى يصبح ناعما ثم اخفقيه مع زيت جوز الهند وأضيفي جميع المكونات الجافة واخلطهم معًا تقريبًا، اخفقي في حليب الشوفان حتى تحصلى على مكونات متجانسة .

ضعي القليل من زيت جوز الهند في طاسة القلي ثم سخنيها على نار متوسطة إلى متوسطة عالية ثم ضعي حوالي 3 ملاعق كبيرة من خليط البان كيك في المقلاة لكل فطيرة بشكل مستقل.

استخدمي الجزء الخلفي من الملعقة بشكل خفيف لفرد العجينة على شكل دائرة حتى ينتشر في شكل دائري وتأكدي من ترك مساحة بين الفطائر حتى تستطيعي قلب البان كيك بسهولة على الاتجاه الاخر وذلك عندما تظهر بعض الفقاعات في الأعلى والقاع يكون لونه بني ذهبي ثم اقلب الفطائر واتركها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ،لمدة دقيقتين إضافيتين وتزين وتقدم.

بان كيك بالموز



بان كيك بدون بيض لشخصين

نقدم لكم طريقة عمل بان كيك بدون بيض لشخصين حتى لا تقومي بإعداد كمية كبيرة من الطعام وتفسد وتصبحى مضطرة لإلقائها فى القمامة فى النهاية.



مقادير بان كيك بدون بيض لشخصين

½ كوب حليب سائل

½ كوب دقيق

½ ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر

⅓ 1 ملعقة كبيرة زيت

زبدة

رشة ملح

عسل نحل للتقديم

نوتيلا للتقديم

فواكه للتقديم



طريقة عمل بان كيك بدون بيض لشخصين

في وعاء كبير اخفقي جميع المكونات باستثناء الزبدة ومواد التقديم في الخلاط الكهربائي جيدا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

سخني الزبدة في طاسة على النار ثم أضيفي فنجان صغير من المزيج بالطاسة.

اطهي البان كيك على كلا جانبيه حتى يصبح لونه ذهبياً.

كرري الخطوات لتحضير المزيد من البان كيك، حتى ينفد الخليط.

انقلي البان كيك إلى صحن التقديم ثم زينيه بالعسل أو النوتيلا أو حسب رغبتك.

البان كيك





طريقة عمل بان كيك بدون بيض وحليب

ترغب النساء اللاتي تبعن نظام نباتي في معرفة طريقة عمل بان كيك بدون بيض وحليب للتمكن من الاستمتاع بهذا الطعام اللذيذ الذي انتشر فى البلد العربية بشكل واسع فى السنوات الأخيرة بفضل مذاقه الشهي وشكله الجذاب.



مقادير بان كيك بدون بيض وحليب

2 كوب دقيق

¾ 1 كوب ماء

½ ملعقة صغيرة ملح

6 ملاعق كبيرة سكر

4 ملاعق كبيرة بكينج بودر

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي



طريقة عمل بان كيك بدون بيض وحليب

فى وعاء كبير اخفقي الماء مع الزيت النباتي جيدا ثم ضعي الدقيق في وعاء آخر واخفقيه مع البكينج بودرمع الملح والسكر.

اسكبي خليط الزيت بشكل تدريجي إلى وعاء الدقيق مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

ادهنى الطاسة بزبدة واتركيها قليلا حتى تسخن ثم ضعي فنجان صغير من المزيج فيها واتركيها حتى تنضج.

انتظري حتى يصبح لون البان كيك ذهبيا ثم اقلبيه على الجانب الآخرلمدة 4 دقائق وكرري نفس الخطوات حتى انتهاء الكمية وتقدم وتزين.





بديل البيض في البان كيك

ترغب الكثير من السيدات في معرفة بديل البيض في البان كيك ويمكن استبداله بأحد المكونات الآتية: بذور الكتان وعصير التفاح وبذور الشيا، والزبادي والموز حيث يمكن ان تستبدلى البيضة الواحدة بربع كوب من إحدى المواد السابقة تقريبا.





بان كيك بدون بكينج بودر

ترغب السيدات في معرفة طريقة عمل بان كيك بدون بكينج بودر لذا نقدمها لكم بوصفة من تقديم الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على سي بي سي سفرة.



مقادير بان كيك جوز الهند:

2 ملعقة صغيرة خميرة

ربع كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ونصف كوب دقيق

1 ونصف كوب

دقيق القمح الكامل

2 بيضة

400 مل حليب جوز الهند

سمسم حسب الحاجة

1 ملعقة صغيرة قهوة

زبدة للطاسة

زيت للقلي

ملح

فواكه للتزين

كريم شانتيه للتزيين

طريقة عمل بان كيك جوز الهند

* اخلطي الخميرة مع القليل من السكر والماء الدافئ، ثم تترك لتخمر وتتفاعل حوالي 5 دقائق، ثم تضاف المكونات المتبقية، وتترك لتختمر حوالي ساعة فى مكان دافئ.

* اقلي البان كيك من الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون ويترك ليبرد تماما ويزين حسب الرغبة.