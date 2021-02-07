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بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:23 ص
بالشوفان والجزر والبطاطس
بالشوفان والجزر والبطاطس .. طرق مختلفة لعمل البان كيك
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اسماء محمد
يعتبر البان كيك من أكثر الأطعمة التى زادت شعبيتها فى الفترة الأخيرة، ولكن لا تجيد جميع النساء اعدادها فى المنزل، لذا نقدم لكم 3 طرق مختلفة لعمل البان كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سي سفرة.

مقادير بان كيك الشوفان بالموز
1 و ربع كوب دقيق 
نصف كوب شوفان مطحون 
1 و ربع كوب لبن
 2 ملعقة بيكنج باودر
 ملح 
سكر
بيضة 
فانيلا 
3 ملاعق زيت للتقديم
موز
عسل
شرائح لوز 
قرفة
فراولة 

طريقة تحضير بان كيك الشوفان بالموز
* تخلط كل المكونات الجافة معا في بولة ثم يضاف البيضة واللبن والزيت ويقلبو جيدا

* ثم تدهن الطاسة بالزيت ثم يسوى البان كيك في الطاسة ثم يقدم ويزين بالموز والعسل والقرفة والفراولة وشرائح اللوز

مقادير بان كيك بالجزر
كوب دقيق 
عين جمل مفروم
 2 ملعقة بيكنج بودر 
ملعقة قرفة
 ربع ملعقة ملح 
ربع كوب سكر
ثلاثة أرباع كوب لبن
ملعقة زيت 
ملعقة فانيليا 
3 بيضات 
2 كوب جزر مبشور 
3 ملعقة زبدة 
2 ملعقة عسل 

طريقة تحضير بان كيك بالجزر
* يخفق البيض مع الفانيليا والقرفة الملح والسكر ويضاف الدقيق واللبن واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة

* يضاف الجزر المبشور وملعقة الزيت والبيكنج بودرو يصب الخليط باستخدام مغرفة في طاسة مدهونة بالزيت لعمل اقراص البان كيك و تقدم بعد رشها بالزبدة والعسل وعين الجمل

مقادير بان كيك البطاطس
3 كوب بطاطس  مسلوقة ومهروسة
كوب جبنة شيدر مبشورة 
2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم 
1 حبة بيض مخفوق 
نصف كوب دقيق 
1 ملعقة صغيرة ملح 
3 ملعقة كبيرة دقيق  كمية إضافية
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي  للقلى
سلطة زبادي  للتقديم

طريقة تحضير بان كيك البطاطس
* يخلط البيض مع الملح والفلفل ثم يضاف البصل الأخضر ثم يضاف الدقيق ويضاف البطاطس المهروسة

* ويقلب الخليط جيدا ثم يقلب جيدا ثم يُقلى في طاسة مدهونة بالزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقلب على الجهة الأخرى وتقدم مع سلطة زبادي​

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بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك