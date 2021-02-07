بالشوفان والجزر والبطاطس .. طرق مختلفة لعمل البان كيك

يعتبر البان كيك من أكثر الأطعمة التى زادت شعبيتها فى الفترة الأخيرة، ولكن لا تجيد جميع النساء اعدادها فى المنزل، لذا نقدم لكم 3 طرق مختلفة لعمل البان كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سي سفرة.





مقادير بان كيك الشوفان بالموز

1 و ربع كوب دقيق

نصف كوب شوفان مطحون

1 و ربع كوب لبن

2 ملعقة بيكنج باودر

ملح

سكر

بيضة

فانيلا

3 ملاعق زيت للتقديم

موز

عسل

شرائح لوز

قرفة

فراولة





طريقة تحضير بان كيك الشوفان بالموز

* تخلط كل المكونات الجافة معا في بولة ثم يضاف البيضة واللبن والزيت ويقلبو جيدا





* ثم تدهن الطاسة بالزيت ثم يسوى البان كيك في الطاسة ثم يقدم ويزين بالموز والعسل والقرفة والفراولة وشرائح اللوز





مقادير بان كيك بالجزر

كوب دقيق

عين جمل مفروم

2 ملعقة بيكنج بودر

ملعقة قرفة

ربع ملعقة ملح

ربع كوب سكر

ثلاثة أرباع كوب لبن

ملعقة زيت

ملعقة فانيليا

3 بيضات

2 كوب جزر مبشور

3 ملعقة زبدة

2 ملعقة عسل





طريقة تحضير بان كيك بالجزر

* يخفق البيض مع الفانيليا والقرفة الملح والسكر و يضاف الدقيق واللبن واستمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة سائلة





* يضاف الجزر المبشور وملعقة الزيت والبيكنج بودرو يصب الخليط باستخدام مغرفة في طاسة مدهونة بالزيت لعمل اقراص البان كيك و تقدم بعد رشها بالزبدة والعسل وعين الجمل





مقادير بان كيك البطاطس

3 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة

كوب جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

1 حبة بيض مخفوق

نصف كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة دقيق كمية إضافية

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلى

سلطة زبادي للتقديم





طريقة تحضير بان كيك البطاطس

* يخلط البيض مع الملح والفلفل ثم يضاف البصل الأخضر ثم يضاف الدقيق ويضاف البطاطس المهروسة





* ويقلب الخليط جيدا ثم يقلب جيدا ثم يُقلى في طاسة مدهونة بالزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقلب على الجهة الأخرى وتقدم مع سلطة زبادي​



