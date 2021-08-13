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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي ماريا : اللعب بجانب ميسي حلم تحقق.. ومبابي باق مع باريس سان جيرمان

دي ماريا
دي ماريا

أعرب دي ماريا لاعب فريق باريس سان جيرمان عن سعادته باللعب بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثا لفريق العاصمة الفرنسية.

 

وفي تصريحات صحفية قال دي ماريا: خلال فترة تواجدنا في جزيرة إيبيزا ميسي أكد لنا تواجده مع برشلونة الفترة المقبل وبالفعل أخبر أولاده بذلك إلا أن حدث ما حدث .

 

وأكمل دي ماريا : كل شيء حلمت به تحقق خلال شهر واحد الفوز بجائزة كوبا أمريكا مع الأرجنتين واللعب مع ميسي في ناد واحد إنه شيء استثنائي بالنسبة لي.

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وعن رحيل مبابي قال دي ماريا: لا أعتقد أن مبابي سيغادر إننا نملك أفضل فريق ولن يجد أفضل من هذه المجموعة.

 

ميسي ومبابي 

وإنضم ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة الإسباني بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في إسبانيا .

وفي سياق أخر إقترب مبابي من الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان حسب تقارير عدة صحف خصوصا وأن اللاعب سينتهي عقده الصيف المقبل ولم يقوم بتجديد عقده حتي الوقت الحالي .

مبابي دي ماريا باريس سان جيرمان ميسي برشلونة

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