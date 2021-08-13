صحف الإمارات.. رسالة أمريكية لطمأنة الرئيس الأفغاني.. الصين تعترض على مقترح الصحة العالمية بشأن كورونا.. الإمارات: الحوثي تتحدى المجتمع الدولي

صحف الإمارات

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات حاضنة أحلام الشباب.. ومنصة لإطلاق قدراتهم

رغم تقدم طالبان.. رسالة أمريكية لطمأنة الرئيس الأفغاني

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الصين تعترض على مقترح "الصحة العالمية" بشأن "كورونا"



سلّطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الملفات، على الصعيد الإقليمي والدولي.

فى صحيفة اخبار الخليج الإمارتية أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تثق بقدرة شبابها على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات، وستبقى حاضنة لأحلامهم وطموحاتهم.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم عبر«تويتر»: «في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات.. المستقبل بين أيديكم.. وبلادنا أمانة عندكم.. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم.. والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتكم».

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للشباب.. نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً للأجيال المقبلة».

و أكد محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن قيادة الدولة الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أولت الشباب دوراً وطنياً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، إيماناً منها بأهمية دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في رسم الخطط المستقبلية للوطن، بما يسهم في تعزيز مكانتها في شتى المجالات.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للشباب: إن الاستثمار في الشباب وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية والبناء للخمسين عاماً القادمة، يأتي في سلم أولويات القيادة الرشيدة، بتعزيز روح المبادرة لديهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار ووضع السياسات والاستراتيجيات التطويرية.

وأضاف: شباب الإمارات هم الثروة التي نعوّل عليها في المستقبل والمحرك الأساسي لتحقيق رؤى القيادة في مواصلة الإنجازات، لاستمرار التقدم على جميع المؤشرات. مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً لتوفير الرعاية القصوى للشباب في جميع المجالات، بوضع الخطط المستقبلية وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز الشباب وتفعيل دورهم، في إيجاد أطر عمل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، عبر تلبية احتياجاتهم، والمساهمة في إثراء معارفهم.

وأكد أن الشباب أثبتوا في مختلف ميادين ومجالات العمل امتلاكهم القدرات الخلاقة والإرادة الصلبة، لتعزيز فرص تحقيق استراتيجيات الدولة نحو المستقبل، وسطروا إنجازات استثنائية لفتت العالم وأثبتوا أن الإمارات نموذج ملهم في تحقيق المستحيل.

فى صحيفة العين قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزيري الدفاع والخارجية تحدثا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وأبلغاه بأن واشنطن لا تزال تدعم الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وأضافت في بيان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أبلغا غني أن واشنطن تخفض وجودها المدني في كابول في ضوء "تطور الوضع الأمني" وستزيد وتيرة رحلات الهجرة للأفغان الذين ساعدوا الجهود الأمريكية في أفغانستان.

وذكر البيان أن الوزيرين قالا أيضا إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على علاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع الحكومة الأفغانية.

وزعمت حركة طالبان، الجمعة، أنّها استولت على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وأعلن متحدث باسم طالبان عبر حساب موثق على تويتر أنه "تم فتح قندهار بالكامل.. عناصرنا وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة".

وعقب إعلان طالبان بساعات أكد مصدر أمني سقوط المدينة، كما أكد أيضا سقوط مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان في أيدي الحركة .

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد، معلنة سيطرة مسلحيها على معظم خط الحدود الدولية.

وبالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على العديد من الأراضي الأفغانية، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الخميس إنهما سترسلان آلاف الجنود إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء المدنيين وحمايتهم بينما توشك الحركة على تحقيق أكبر نصرين عسكريين لها منذ بدأت هجوما موسعا في مايو/أيار.

وبعد تقدم سريع وعنيف لطالبان، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان من أجل المساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة في كابول.

وتابع المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات ستصل في غضون ما بين 24 و48 ساعة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل الأفراد من السفارة إلى مطار كابول جوا.

ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده سترسل نحو 600 جندي إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني.

وقال والاس في بيان "فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا".

أما صحيفة الرؤية الاماراتية أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وفى صحيفة الاتحاد الإمارتية رفضت الصين الجمعة دعوة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد على أراضيها للبحث عن أصل كوفيد-19، مؤكدة ضرورة اتباع نهج "علمي" وليس "سياسيا". وقال ما تشاوتشو نائب وزير الخارجية الصيني "نعارض تسييس البحث عن الأصول (...) والتخلي عن التقرير المشترك" بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي نُشر بعد زيارة الخبراء الدوليين في يناير إلى ووهان. وأضاف "نحن ندعم بحثاً يعتمد على العلم".