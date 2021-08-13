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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفل عمرو دياب الليلة.. تعرف على أسعار تذاكر حفلات النجوم

صورة مجمعة
صورة مجمعة

يستعد عدد من الفنانين لإقامة حفلات غنائية خلال أغسطس الحالى، ولعل عمرو دياب أبرزهم . 

ومن المقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا الليلة فى مدينة الساحل الشمالى وبالتحديد فى العلمين

 

أسعار تذاكر الحفلات : 

 وينقسم سعر حفلة عمرو دياب إلى 4 فئات، الأولى هي الجولدن سعرها 750 جنيهًا، والثانية البلاتينيوم وسعرها يكون 1500 جنيه.

إما الفئة الثالثة لحفل عمرو دياب و هي تذكرة الطاولات العالية فسعرها 3000 جنيه، والرابعة هي الـVIP ويصل سعرها إلى 4000 جنيه.

بخلاف عمرو دياب فيستعد  محمد رمضان هو الأخر الى احياء حفلاً يوم 20 من الشهر الجارى فى مدينة الساحل الشمالى . 

وتبدأ  سعر تذكرة حفلة محمد رمضان من 200 جنيه  إما الفئة الثانية فيبلع سعر تذكرتها 700 جنيه ويصل سعر تذكرة الفئية الثالثة الى  2000 جنيه .

وكنت روبى قد قدمت عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية حيث رواحت اسعار التذاكر من 500 الى 2000 جنيها.

أما حمو بيكا فقد قدم منذ عدة اسابيع أحدى الحفلات فى القاهرة وترواحت أسعار التذاكر بين الـ 500 و1500 جنيها .

كما قدم وائل جسار خلال الأسابيع الماضية حفلاً بالساحل الشمالى وتراوح أسعار التذاكر بين 500، و850، و1250، و2500، و3000 جنيه.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب الساحل الشمالي اسعار التذاكر روبي

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