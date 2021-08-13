النشرة الاقتصادية| استقرار أسعار الدولار.. والمالية تعلن ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي.. و3 مليارات جنيه لشراء لقاحات كورونا

يستعرض موقع صدى البلد الاخبارى ابرز الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة وتاتى فى مقدمتها ، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى ،وزارة قطاع الأعمال تستهدف الوصول بمنتجات القطن المصري للأسواق العالمية.. وفتح فروع للبيع المحلي، الذهب يستقر فى السوق المحلى.



سعر الدولار فى مصر اليوم



ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 13 اغسطس2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



وزير قطاع الأعمال العام: تسويق الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية تحت علامة تجارية واحدة



عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.





أسعار الذهب اليوم الجمعة



ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.



وزير المالية: تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فقد تجاوزت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت ٢٧٥,٦ مليار جنيه.





الإسكان: تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة



