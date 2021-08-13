أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 887 جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 809 جنيهات





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 776 جنيها





بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 665 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 515 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 441 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 6548 جنيها.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 882.286 الف جنيه



وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1755 دولار للأوقية





أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية



