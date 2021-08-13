إنفوجراف| ضوابط جديدة لسفر النواب للخارج بلائحة البرلمان بعد تصديق الرئيس

ننشر الضوابط الجديدة لسفر أعضاء مجلس النواب، عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية .



ضوابط سفر النواب



عند سفر عضو النواب للخارج يخطر رئيس المجلس الجهة التي يرغب في السفر إليها.

من حق رئيس المجلس الإعتراض على السفر.





لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة بالحصول علي إذن أو إجازة.

لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضاءه علي موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

لا يجوز الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.



