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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاول مرة .. حلمى عبد الباقى يغنى «بعتذرلك» لايف .. فيديو

حلمى عبد الباقى
حلمى عبد الباقى

حل المطرب حلمى عبد الباقى ضيفا على موقع صدى البلد فى ندوة للحديث عن أغنيته الجديدة “ بعتذرلك ” ، التى حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية .

وقام الفنان حلمى عبد الباقى  خلال الندوة بغناء جزء من أغنية بعتذرلك بطريقة اللايف لأول مرة منذ طرحها من عدة أيام .

وكشف حلمى عبد الباقى خلال حواره المصور مع صدى البلد عن تفاصيل أغنيته الجديدة بعتذرلك  ، حيث أكد أن الأغنية بمثابة بداية جديدة بالنسبة له .

وتابع حلمى عبد الباقى ، اعتبر أغنية بعتذرلك نقلة جديدة فى مشوارى الفنى ، وهى من كلمات إبراهيم محمد والحان اسلام عاطف وتوزيع المايسترو أسامة سعيد ، وجميعاً أوجه لهم الشكر على المجهود الذى بذلوه فى الأغنية ، التى لاقت استحسان الناس.

وأضاف حلمى عبد الباقى ، بمجرد طرح البرومو وجدت ردود أفعال جيدة للغاية ، حتى اننى قمت بالاحتفاظ ببعض التعليقات ، وبعض طرحها وجدت ثناء من قبل الجمهور عليها ، فالأمر أثلج صدرى.

نسب المشاهدة : 
 

وتمكن الفنان حلمى عبد الباقى من تحقيق نسب مشاهدة عالية من خلال أغنيته الجديدة بعتذرلك، والتى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب .

 

وحقق الفنان حلمى عبد الباقى ما يزيد على 600 الف مشاهدة فى غضون أيام معدودة من طرح الأغنية. 

حلمى عبد الباقى الفنان حلمى عبد الباقى بعتذرلك اغنية بعتذرلك يوتيوب

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