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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصرف المتحد: "التمويل العقاري" تعفي هذه الفئة من الحد الأقصى للدخل.. فيديو

شقق الاسكان
شقق الاسكان

قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إن المواطنين بجميع فئاتهم يستطيعون الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؛ بعد بدء مكاتب البريد- الأحد الماضي- استقبال طلبات كراسات شروط وحدات الإسكان، ضمن مبادرة "سكن كريم".

 

وأوضح رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مشروعات مصر" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية حنان موج، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، أضافت ميزات جديدة وهي تمكين أصحاب المعاشات من الحصول على شقة، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء من الحد الأقصى للدخل، وفقا لشروط الإسكان.

 

وأضاف رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، الدخل هو الضامن الأساسي للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقارى.

 

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري التى وضعها  البنك المركزى لمحدودي ومتوسطي الدخل:

 

- محدودي الدخل يشترط أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وألا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه.

- متوسطو الدخل يشترط ألا يزيد سعر الوحدة على مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 متر.

- يجب ألا يكون المتقدم حصل على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها.

- ألا يقل سن المواطن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه  لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- المستفيد يكون مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة .

- ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.

- أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها. 

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