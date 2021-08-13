ضبط مخالفات تموينية في حملة مفاجئة لتموين الدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل الوزارة يرافقه محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية حملة تموينية على المخابز البلدية بمناطق عديدة بالدقهلية اليوم الجمعة.

وشملت الجولة التفتيش على مخابز إدارة تموين طلخا وبلقاس وجمصة حيث تم رصد مخالفات عدد خمسه مخابز تنتج خبز ناقص الوزن بقدر ١٢الى ١٦ جرام ومخبز ينتج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف مخبزين فى ١٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم واثنين غلق،،

وأشار وكيل الوزارة على أن تواجده المستمر بين المواطنين يهدف إلى رصد كل من يحاول أن يتلاعب بمقدرات الدعم،، مؤكدا على استمرار الجهود التفتيشية لمواجهة المخالفين.