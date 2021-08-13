بالأرقام.. جهود الدولة في تطوير العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة

وضعت الدولة ملف تطوير العشوائيات نصب أعينها وعملت فيه خلال السنوات الماضية على قدم وساق، حيث أنفقت مصر أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية، وتحملت الدولة في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة الكثير،حيث بلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، ومنذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636).

ووتواصل الدولة تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، وقدرت تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 39 مليار جنيه)، ومن أبرز المناطق التى تم تطويرها خلال السنوات الماضية وشهدت نهضة غير مسبوقة كانت منطقة مثلث ماسبيرو ومدينة 15 مايو ومدينة بدر ومدينة 6 اكتوبر.

ويستعرض موقع «صدى البلد»، مجهودات الدولة التى نفذتها على مدار السنوات السبعة الماضية فى ملف تطوير العشوائيات وعدد المواطنين المستفيدين منها:-

- إجمالى المناطق العشوائية 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160.8 ألف فدان .

- الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية ، وجار العمل بـ 45 منطقة عشوائية حالياً.

- نسبة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية 39% وتنتشر فى 226 مدينة.

- مخطط الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية نهاية عام 2021.

- تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق العشوائية حوالى 39 مليار جنيه.

- يوجد في مصر 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، تمثل 37% من العمران.

- الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً.

- الانتهاء من تطوير كل المناطق غير المخططة عام 2030.

- جار تطوير 79 منطقة غير مخططة أخرى على مساحة 6941 فداناً.

- تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه.

- تم تنفيذ ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة.

- تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر.

- تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.

- تحتل محافظة الإسكندرية المركز الأول من حيث انتشار العشوائيات.

مشروعات تطوير العشوائيات

- الأسمرات 1 و2 (تضم 10980 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ويستفيد منها 43920 شخصًا).

- الأسمرات 3 (تضم 7298 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه ويستفيد منها 29192 شخصًا).

- أهالينا (يضم 1096 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه ويستفيد منها 4384 شخصًا).

- المحروسة 1 و2 (تضمان 4913 وحدة سكنية و129 وحدة تجارية وإدارية بتكلفة إجمالية 940 مليون جنيه، ويستفيد منها 19652 شخصًا).

- روضة السيدة (تضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة إدارية بتكلفة إجمالية 330 مليون جنيه، ويستفيد منها 3264 شخصًا).

- يضم "بشائر الخير 1" 1632 وحدة سكنية إلى جانب مسجد يتسع لـ800 مصل ومستشفى سعة 175 سريرًا ومركز تدريب مهني وسوقًا تجاريا.

- مشروعات "بشائر الخير1" التي افتتح السيد الرئيس المرحلة الأولى منها في غيط العنب عام 2016.

- افتتح الرئيس "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب عام 2018 ويضم 2365 وحدة سكنية.

- "بشائر الخير 3" على مساحة 135 فدانًا والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات و305 ملايين جنيه.

- -يقع مشروع "بشائر الخير 4" على مساحة 20 فدان بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

يتواصل العمل في "بشائر الخير 5" والذي يتضمن إنشاء 15 ألفًا و500 وحدة سكنية، ومساحات تجارية.