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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: سمير الإسكندراني كشف مخطط إسرائيل لاغتيال عبد الحكيم عامر

الفنان سمير الإسكندرانى
الفنان سمير الإسكندرانى

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع مع المرض. 

 

وأضاف بكرى، خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" سمير الإسكندرانى لعب دورا وطنيا كبيرا، بعدما عمل الموساد الإسرائيلي على تجنيده مقابل مبلغ مالى كبير".

 

وتابع بكرى: سمير وافق على طلب الموساد، وعقب عودته لمصر قابل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم الاتفاق على ان يستمر في لعب دور الجاسوس.

 

وكشف بكرى، أن سمير الاسكندرانى، تمكن من كشف محاولة اغتيال المشير عبد الحكيم عامر، ودس سم طويل الأمد للرئيس جمال عبد الناصر.

لقب سمير الإسكندراني بـ"الثعلب المصري" بعد عمله الخفي لصالح المخابرات المصرية، وخدمة مصر بطرق مختلفة.

أثناء تواجده في إيطاليا، جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السري واللاسلكي.

وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية وأصر على لقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيا ليروى له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح.

اتفق مع الرئيس جمال عبد الناصر على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة.

الفنان الراحل سمير الإسكندراني سمير الاسكندراني المشير عبد الحكيم عامر عبد الحكيم عامر المخابرات المصرية

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