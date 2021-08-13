عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف من المواطنين على مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورنا بمحافظه الغربية

إقبال كثيف من المواطنين
إقبال كثيف من المواطنين على مراكز تطعيم المسافرين بلقاح فيرو

أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بـ الغربية أن مراكز إعطاء اللقاح تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين المسافرين  والتى تتابع عملها على مدار الساعة وتقدم لقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية التي تستقبل المواطنين المسجلين بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة يوميا ، يأتي هذا بناء علي تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

كما ناشد جميع مواطني المحافظة سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا من خلال هذا اللينك www.egcovac.mohp.gov.eg
وذلك للحد من انتشار الفيروس وتأمين سلامة المواطنين  ، ويأتي هذا بناء علي تعليمات  الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

وكيل صحة الغربية يطلق شارة البدء لتطعيم المسافرين ضد كورونا السبت المقبل

ووجه وكيل الوزارة فريق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بالغربية ، بقيادة الدكتورة نهلة كامل بتوعية المواطنين بكيفية استخدام المطهرات وأهمية ارتداء الماسكات الطبية، لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس "كورونا" بالشوارع والميادين، وحثهم على التسجيل على موقع الوزارة  للحصول على اللقاح .

إقبال كثيف من المواطنين على مراكز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورنا بمحافظه الغر

IMG-20210813-WA0040
IMG-20210813-WA0040
IMG-20210813-WA0041
IMG-20210813-WA0041
IMG-20210813-WA0042
IMG-20210813-WA0042
IMG-20210813-WA0045
IMG-20210813-WA0045
IMG-20210813-WA0046
IMG-20210813-WA0046
IMG-20210813-WA0048
IMG-20210813-WA0048
الغربية وزيرة الصحة لقاح فيروس كورونا محافظة الغربية المسافرين

موضوعات متعلقة

حبل علي الرقبة.. جثة سائق توك توك تثير الرعب في الغربية

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

سفير تونس في مصر: الحكومة المقالة كانت بعيدة عن المواطنين.. فيديو

سفير تونس بالقاهرة: الرئيس قيس سعيد استجابة لنبض الشارع.. فيديو

المصرية هانيا الحمامي تتوج بـ لقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري

شاهد.. ليلى علوي تتمايل في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل

بعد اعتداء المخرج محمد سامي عليها.. قرار حاسم من الفنانة إيمي سالم

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

مأجر بلطجية وله مشاكل مع جوزي|إيه سر إلغاء فرح آية أسامة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. اشترت جهازها.. من هو خطيب نور عمرو دياب المنتظر؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

اﻟﻤﺰﻳﺪ