إقبال كثيف من المواطنين على مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورنا بمحافظه الغربية

أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بـ الغربية أن مراكز إعطاء اللقاح تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين المسافرين والتى تتابع عملها على مدار الساعة وتقدم لقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية التي تستقبل المواطنين المسجلين بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة يوميا ، يأتي هذا بناء علي تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

كما ناشد جميع مواطني المحافظة سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا من خلال هذا اللينك www.egcovac.mohp.gov.eg

وذلك للحد من انتشار الفيروس وتأمين سلامة المواطنين ، ويأتي هذا بناء علي تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

ووجه وكيل الوزارة فريق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بالغربية ، بقيادة الدكتورة نهلة كامل بتوعية المواطنين بكيفية استخدام المطهرات وأهمية ارتداء الماسكات الطبية، لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس "كورونا" بالشوارع والميادين، وحثهم على التسجيل على موقع الوزارة للحصول على اللقاح .

إقبال كثيف من المواطنين على مراكز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورنا بمحافظه الغر

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