فرج عامر يهاجم اللجنة الثلاثية: أنا رابع الدوري ومن حقي اللعب في الكونفيدرالية

شن فرج عامر رئيس نادي سموحة هجوما على اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري بقيادة أحمد مجاهد؛ عقب فوز سموحة على طلائع الجيش.

وأشار إلى أن فريقه يتواجد بالمركز الرابع ومن حقه المشاركة الإفريقية ، وهو لم يحدث؛ بسبب العشوائية واختيار الفرق قبل انتهاء المسابقة.



وتقرر مشاركة الزمالك والأهلي وبيراميدز والمصري في البطولات الإفريقية ، وهو ما جعل مواجهة الزمالك أمام الاتحاد الأخيرة نارية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : سموحة رابع الدوري أنا عايز حقي ، ومنً حقي ألعب كونفيدراليةً، وسبق لسموحة لعب في دوري أبطال إفريقيا وأيضا لعب في الكونفيدرالية



وتغلب فريق سموحة على منافسه طلائع الجيش، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

وجاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى فتحي سجل هدفين في الدقيقتين 11 و79، أحمد عبد القادر في الدقيقة 77 وإسلام جمال الهدف الرابع.

وسجل ناصر منسي الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 62، ومحمد نادي لاعب سموحة سجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 90 بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة، وصل سموحة إلى 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 38 نقطة بالمركز الثامن.