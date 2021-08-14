محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. الزملوط يتابع أعمال إنشاء الأبراج السكنية ويتفقد درب السندادية والزراعة تستعد لتجهيز مصايد لمواجهة دودة الحشد الخريفي

زراعة الوادي الجديد : تجهيز مصايد لمواجهة دودة الحشد الخريفي

الأعلى لشئون التعليم : نقل الطلاب ذوي الاحتياجات إلى أقرب جامعة لمحل الإقامة

المحافظ يتفقد منطقة درب السندادية بالخارجة الجاري تطويرها

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات بالأبراج السكنية التابعة لصندوق الإسكان الجاري تنفيذها بجوار بنك القاهرة بمدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بالمشروع الذي يهدف لإستغلال المساحات البينية داخل المدينة لإقامة وحدات سكنية وتجارية وطرحها أمام المواطنين ، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

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وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، منطقة درب السندادية بمدينة الخارجة، الجاري تطويرها ضمن خطة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

حيث وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وإستغلال المنطقة في إقامة أنشطة خدمية وتجارية لخدمة المواطنين، وإستكمال أعمال النظافة و التجميل لإضفاء مظهر حضاري وجمالي.

وفي سياق اخر ، تواصل مديرية الزراعة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعه ، حملتها الموسعة؛ لتركيب المصايد الفرمونية في عدد من الحقول الزراعية وذلك في اطار تنفيد المشروع الوطني للاستجابة الطارئة لمراقبة دودة الحشد الخريفية في مصر .

وشرح الدكتور صلاح جميل، أستاذ وقاية النباتات للمهندسين المختصين والمزارعين كيفية تركيب وعمل المصائد الفورمونية وأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء تركيب المصائد ووضع الفرمون.

ولفت الي ان تركيب المصائد الفورمونية بحقول الذرة الشامية لمكافحة دودة الحشد الخريفية وهي عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوع نباتي وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن مؤكدا أن الموطن الأصلي لهذه الحشرة هو المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية.

وأضاف أن الطور اليرقي للحشرة هو الطور الضار، وتقوم الحشرة بالتكاثر بمعدل عدة أجيال في السنة الواحدة وتستطيع الحشرات الكاملة "الفراشات" الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم في الليلة الواحدة موكدا على أن دودة الحشد الخريفية تتغذى على الأوراق.

وفي سياق متصل ، شارك الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب فى الإجتماع الذى عقده المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب أن الإجتماع تناول عدة موضوعات منها قواعد وإجراءات القبول والتقدم للدراسة للطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع نقل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم شريطة إثبات محل الإقامة بجوار الجامعة ذاتها

وأضاف الدكتور حرباوى أن المجلس ناقش ضرورة بناء الوعي المجتمعي الطلابي في الجامعات والذي يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الولاء والانتماء إلى الوطن وتنمية الوعي السياسي لدى الطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن أنشطة بناء الوعي لدى طلاب الجامعة تستهدف تنمية فكر وثقافة الطلاب وتعريفهم بمختلف القضايا والتحديات التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية إلى جانب تنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية.