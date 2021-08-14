المستشار علاء فؤاد يكشف الاستعدادت للانتقال للعاصمة الإدارية و موعد بدء التواصل الرقمي بين المواطن والنائب والحكومة ويشرح طبيعة العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية

وزير المجالس النيابية: أرشفة و رقمنة كل المستندات استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وزير المجالس النيابية يكشف موعد بدء التواصل الرقمي بين المواطن والنائب والحكومة

وزير المجالس النيابية: الحكومة استجابت لتوصيات اللجان النوعية في الموازنة

بالأرقام.. وزير المجالس النيابية يكشف حصاد ملف تعويضات متضرري النوبة

كشف المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان مجلس النواب يجهز الاستعدادات للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة موضحا ان الانتقال يتم فور جاهزية المبني ، موضحا أن المبني مجهز وفقا لأحدث التقنيات و اللوجستيات و التي تختلف تماما لأنها تتم وفق احدث التقنيات في العالم.





واضاف وزير شئون المجالس النيابية في تصريحات خاصةً لـ"صدي البلد "، " قمت بعدة زيارات للعاصمة الإدارية آخرها من حوالي شهرين و نصف، و رأيت ان العمل يجري على قدم و ساق ، و في نفس الوقت تقوم وزارة الاتصالات بدور لتطبيق التحول الرقمي و تم أرشفة و رقمنه كل المستندات استعدادا لفكرة الانتقال .

موعد الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية انه و بمجرد إطلاق إشارة البدء بالانتقال إلي العاصمة الإدارية و فور جاهزية المبني ستتحقق فكرة الانتقال للعاصمة على على ارض الواقع .



وقال وزير شئون المجالس النيابية ان الحكومة دائما في سباق مع الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخاصة بإنجاز المشروعات القومية الجديدة مشيرا الى ان الإنجازات التي تتحقق على ارض الواقع تنتقل بالدولة نحو الجمهورية الجديدة .

المجالس النيابية تدخل عصر الرقمنة



أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن دخول الدولة المصرية عصر الرقمنة ، سينعكس بالضرورة على التواصل بين النائب وأهالي دائرته، كاشفا عن بروتوكول مع وزارة الاتصالات يضم 3 أطراف المواطن والنائب والحكومة.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن المواطن سيرسل طلباته للنائب عن طريق ابلكيشن على الموبايل ، و النائب يزكي الطلبات في الابلكيشن و يرسلها لوزارة المجالس النيابية و الوزارة تتولى توزيعها على الوزارات المعنية و يأتي ردود من الوزارات للنائب مرة اخرى .

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية " البروتوكول والابلكيشن تم إنجازهما ونحن الآن في المرحلة النهائية وسيطلق فور الانتقال للعاصمة الإدارية ،و لكل نائب في مجلسي الشيوخ و النواب صفحة على الابلكيشن.



الجدير بالذكر ان الحكومة كانت تتعامل مع الطلبات في وقت سابق عبر آلية أخرى، حيث تستلمها وزارة المجالس النيابية و تقوم بفرزها و توزيعها على الوزارات ،و بعد إرسالها لكل وزارة تستقبل وزارة المجالس النيابية الرد و تقوم توصليها لصندوق البريد الخاص بكل نائب.

وبلغت إجمالي طلبات النواب المقدمة بدور الانعقاد الأول ما يقرب من الـ 20 ألفا وتم الرد على ما يقرب من 9000 طلب ووصلت للنواب المعنيين.



ووصلت طلبات الشيوخ الى 16 الف طلب و تم الرد على ما يجاوز الـ 7000 طلب ، و أعلنت الحكومة انها تسعى دائما الي تحقيق عنصر السرعة في نقل الطلبات من وإلى الحكومة بما يحقق السرعة في الإنجاز .



التعاون بين الحكومة و المجالس النيابية



كما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن التعاون بين مجلسي الشيوخ والنواب من جهة، والحكومة من جهة؛ يتم على أعلى مستوى في كافة المجالات الرقابية والتشريعية.



وأضاف وزير شئون المجالس النيابية، في تصريحات لـ “صدى البلد"، أن هناك توجيهات مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، بالتعاون المثمر والفعال بين المجالس النيابية والحكومة، موضحا أن التنسيق يتم على أكمل وجه، ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن المجلس الحالي رأى أن يبدأ عمله بممارسة الرقابة على الحكومة عبر تقييم معدل الإنجاز في البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد حصلت على الثقة من البرلمان السابق.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، إن المجلس أشاد بالحكومة والأداء في نهاية دور الانعقاد بعد أن قدم الوزراء بيانات تتضمن ما تم إنجازه والخطة المستقبلية، مؤكدا أن “هذا لا يعني أن المجلس الحالي غلب كفة ممارسة دوره الرقابي على دوره التشريعي”.

وتابع “الفكرة أن المجلس بدأ بالدور الرقابي، ثم استكمل دوره التشريعي، والدليل أنه أنجز تشريعات مهمة جدًا خلال دور الانعقاد الأول”.

مصير توصيات اللجان النوعية حول الموازنة

وحول مصير توصيات اللجان النوعية بخصوص الموازنة العامة للدولة، قال وزير المجالس النيابية “تم إبلاغ الحكومة بتوصيات اللجان النوعية فيما يتعلق بالموازنة للأخذ بها، والحكومة ترد على توصيات اللجان النوعية وتنفذها”.

وقال المستشار علاء فؤاد “أتمنى أن يستمر التعاون بين البرلمان والحكومة على أكمل وجه سواء في الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس النواب، وكذلك التعاون مع مجلس الشيوخ للقيام باختصاصاته ومهامه في الدستور”، مختتما أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر عن إنجازات تشريعية.

تعويضات متضرري النوبة

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تفاصيل جهود الحكومة في ملف تعويضات متضررى النوبة، قائلا:" الأهالي تضرروا من بناء و تعلية خزان أسوان ومن بناء السد العالي".



وأضاف وزير شئون المجالس النيابية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض أهالينا في النوبة المتضررين من بناء وتعلية الخزان وبناء السد العالي ، موضحا انه تشكلت لجنة في وزارة العدل لحصر المتضررين وحصرت 11500 متضرر.

وأضاف وزير المجالس النيابية انه " تم فتح باب تلقي طلبات التعويض عن الضرر الذي أصابهم ومن تقدم في المرحلة الأولي 6171 متضررا، وأضاف " و من استوفي الأوراق المطلوبة 2531 و كان معلقا فيهم 3640 في الفترة الأخيرة استوفي من الرقم الأخير 1045 ، و تم تسليمهم تعويضاتهم و المتبقي الآن 2595 وهذا في المرحلة الأولي .

وأشار المستشار علاء فؤاد الى ان " رئيس الوزراء وجه خلال احتفال اسوان تحت مسمى الوفاء بالوعد او العهد بفتح مرحلة أخرى و تم فتحها بالفعل في 17 يناير 2021، و هذه المرحلة تم مدها أكثر من مرة بعد أن ظلت لمدة شهر كامل حتى 30 ابريل 2021 و في هذه المرحلة تقدم 811 طالبا للتعويض و استوفي منهم 349 و يستلمون تعويضاتهم اليوم.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية" هناك 462 يستكملون أوراقهم والتعويضات ، وكل من استوفي أوراقه حقوقه موجودة بمحافظة أسوان سواء تعويضا نقديا أو عينيا “ارض زراعية” أو تعويضا عن مساكن أو حق انتفاع.



وقال وزير شئون المجالس النيابية " أما لو كانت الأراضي التي أخذت منهم أراضي طرح النهر لانه لا يجوز تملكها فكل هذه التعويضات تمت الموافقة عليها وصدر بها قرارات من دولة رئيس الوزراء .