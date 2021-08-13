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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالكاجوال.. حسام غالي يتألق في أحدث ظهور

حسام غالي
حسام غالي

 

 

نشر حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق عضو مجلس النواب الحالي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر حسام غالي في الصورة في احضان الطبيعة مرتديا قميص انيق مقلم، مع بنطلون باللون البيج، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 4 رياضيين، وهم حسام غالي، كابتن الاهلي السابق، وحازم إمام، كابتن الزمالك السابق، ومحمد عمر، لاعب الاتحاد السكندري السابق، وآية مدني، لاعبة الخماسي الحديث.

 
وأعرب حسام غالي عن سعادته بثقة القيادة السياسية  لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده  في خدمة الشعب المصرى.

حسام غالي إطلالة كاجوال الأهلى مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عضو مجلس النواب

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