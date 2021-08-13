بالكاجوال.. حسام غالي يتألق في أحدث ظهور

نشر حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق عضو مجلس النواب الحالي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر حسام غالي في الصورة في احضان الطبيعة مرتديا قميص انيق مقلم، مع بنطلون باللون البيج، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 4 رياضيين، وهم حسام غالي، كابتن الاهلي السابق، وحازم إمام، كابتن الزمالك السابق، ومحمد عمر، لاعب الاتحاد السكندري السابق، وآية مدني، لاعبة الخماسي الحديث.



وأعرب حسام غالي عن سعادته بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في خدمة الشعب المصرى.