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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلقطات رومانسية.. شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

شام الذهبي وخطيبها
شام الذهبي وخطيبها

 


هنأت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة خطيبها احمد هلال وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت شام الذهبي، في صورة رومانسية مع خطيبها  مما أثار اعجاب متابعيها عبر انستجرام  وعلقت "عيد ميلاد سعيد لعمود الفقري .. أنت الرجل ، الشريك ، توأم روحي ، أفضل صديق أريد أن أحظى به إلى الأبد! أنت تبرز أفضل ما لدي ... وأدعو الله أن أكون لك دائمًا ، إلى ما لا نهاية وما بعدها الله يحفظنا يارب 🙏🏻"

 
احتفلت  شام الذهبي ، بخطوبتها في ابريل الماضي على أحمد هلال وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

 

وكانت «صدى البلد»، قد انفرد بخبر خطوبة شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، وكشفت عن هوية زوجها المنتظر، وأنه يدعى "أحمد هلال"، وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

 

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، تحدثت عن استعداد ابنتها شام لدخول القفص الذهبي قريبًا أثناء استضافتها التلفزيونية ببرنامج "سهرانين".

 

ونشرت شام بعد إعلان أصالة اقتراب زواجها، أول مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتظر، وحرصت طوال الوقت على عدم إظهار وجهه، واكتفت بالتركيز على يده وهي تمسك يده داخل السيارة.


وعادت شام ونشرت صورة على ستورى "إنستجرام" الخاص بها بصحبة هلال وحرصت أيضا على إخفاء ملامحه.

 
يأتي هذا الارتباط  بعد أشهر قليلة من فسخ خطوبتها على طبيب زميل لها في العيادة نفسها.

 

 

شام الذهبي تهنئة عيد ميلاد خطيب شام الذهبي الفنانة اصالة

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