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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان| صناعة النواب: مشروع الإسكان الاجتماعي أضخم المشروعات القومية بالدولة.. وشخص وحيد يصدر منه قرار فصل الموظف.. وعقوبات أصحاب الشهادات الوهمية بالجامعات

صدى البلد

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة  بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها  خلال الساعات القليلة الماضية.

 

تصل للسجن المشدد.. اِعرف عقوبات أصحاب الشهادات الوهمية بالجامعات والمعاهد


طلب برلماني بفتح مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف بأسيوط

 

حزب المؤتمر يوقع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل للشباب

 

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون في لقاء الدين والعيش المشترك

 

من هو الشخص الوحيد الذي يصدر منه قرار فصل الموظف بقانون «الفصل بغير الطريق التأديبي»

 

برلماني: الدولة أعطت اهتماما غير مسبوق للشباب بتوجيهات الرئيس السيسي

 

حقوق النواب: الدولة أحرزت تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة

 

صناعة النواب: مشروع الإسكان الاجتماعي واحد من أضخم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة

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